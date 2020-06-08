Laodikya Antik Kenti’nde geçtiğimiz yıl bulunan ve arkeoloji dünyasının eşsiz eserleri arasına eklenen Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus (Traian) heykeli sergileneceği günü heykeli dört gözle bekliyor.

Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülen kazılarda, geçtiğimiz yıl M.S. 113 yılında yapıldığı belirlenen Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus (Traian) ait 356 parçaya bölünmüş heykel bulundu. 3 metre boyunda olan ve üzerinde semboller bulunan heykelin özellikleri bakımından dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığı kaydedildi. Yanında elleri arkadan bağlı Dacialı düşman askerinin de tasvir edildiği Traian heykelinin, üzerinde zırh ve ayrıca düşmanlara karşı acımasız ancak dostlara karşı koruyucu, dostluk ve bereketi anlatan, sanatı koruyan ve güçlü bir imparator olduğunu anlatan simgeler bulunuyor.

“Traian hep savaşmıştır”

Şimşek, İmparator Traian'a ait heykelin antik kentte 15 yılda yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan en önemli eserler içinde olduğunu söyledi.

Şimşek, "İmparator Traian Heykeli yaklaşık 3 metreye yakın yükseklikte. Gerçekte imparatorun zırhlı yontusu çünkü imparator Traian M.S. 98 ve 117 yıllarında imparatorluk yapmıştır. Roma dünyasının Roma sınırlarını en genişe çıkartan imparatordur. Özellikle bu imparator zamanında kentin altın çağını yaşadığını biliyoruz. Daha sonra onun yerine gelen Hadrianus zamanında altın çağı yaşadığını biliyoruz. Traian hep savaşmıştır. Çok fazla heykeli yoktur. Günümüze kadar bulunan en detaylı, en kaliteli heykel olması yönüyle eğer ileride Denizli’de modern bir müze yapılırsa ki bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu heykeli dünyanın değişik yerlerinden görmeye gelecek turistlerin olacağını düşünüyorum” dedi.

Laodikeia Antik Kent nerede?

Laodikeia Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia, MÖ I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir.

Denizli'de bulunan ve dünyanın en eski antik kentlerinden birisi olma özelliği taşıyan Leodikya Antik Kenti'nde 2 bin yıllık özel bir güneş saati bulundu.

Romalılar da Laodikeia'ya özel bir önem vermişler ve Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus'unun merkezi yapmışlardır. İmparator Caracalla zamanında Laodikeia'da bir seri kaliteli sikke basılmıştır. Laodikeia halkının da katkılarıyla kentte çok sayıda anıtsal yapı yapılmıştır. Küçük Asya'nın 7 ünlü kilisesinden birinin bu kentte bulunması, Hıristiyanlığın burada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. MS 60 yılında meydana gelen çok büyük bir deprem, kenti yerle bir etmiştir.

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçe sınırları içinde kalan Laodikeia Antik Kenti'ndeki kazı, restorasyon, konservasyon ve yayın ağırlıklı çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazılarda Batı Tiyatroda ele geçirilen Mermer Kadın Heykeline Ait Baş Parçası.

Laodikeia'nın yapıları

Büyük Tiyatro: Antik kentin kuzeydoğu tarafında, Grek tiyatrosu tipinde araziye uygun olarak Roma inşa tarzında yapılmıştır. Scene'si tamamen yıkılmış olup, cavea ve orkestrası oldukça sağlam durumdadır. Yaklaşık 20.000 kişiliktir.

Küçük Tiyatro: Büyük tiyatronun 300 metre kadar kuzeybatısında yer almaktadır. Grek tiyatrosu tipinde araziye uygun olarak, Roma tarzında inşa edilmiştir. Scene'si tamamen yıkılmış olup, cavea ve orkestrasında da bozulmalar mevcuttur. Yaklaşık 15.000 kişi alabilecek büyüklüktedir.

Stadyum ve Gimnazyum: Kentin güneybatısında, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Stadyumun ek yapıları ile gimnazyum bir bütünlük teşkil edecek şekilde yapılmıştır. MS 79 yıllarında yapılan stadyumun uzunluğu 350 metre, genişliği 60 metredir. Amfiteatr şeklinde yapılmış olan yapının, 24 oturma basamak sırası bulunmaktadır. Büyük bölümü tahrip olmuştur. MS. II.yy 'da yapılan gimnazyum Proconsul Gargilius Antioius tarafından inşa ettirilerek imparator Hadrianus ve eşi Sabina'ya ithaf edildiğine dair yazıt bulunmuştur.

Anıtsal Çeşme: Kentin ana caddesi ile ara caddesi köşesinde yer almaktadır. Roma dönemi yapısıdır. İki cepheli olarak yapılmış havuz ve nişleri vardır. Bizans zamanında onarım görmüştür. Meclis Binası: Kentin güneybatısındadır. Dikdörtgen planlı olan anıtsal yapı, doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Ana giriş doğu cephesindedir.

Zeus Tapınağı: Antik Laodikeia kentinin sütunlu caddesinin doğu kesiminde, küçük tiyatro ile Nymphaeum arasında bulunmaktadır.

Büyük Kilise: Sütunlu caddenin güneyinde caddeye bitişik olarak inşa edilmiştir. Sadece taşıyıcı bölümlerinden bir kısmı ayakta kalmıştır.