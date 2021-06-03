Huawei P50 Pro, HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümüne sahip telefonlardan biri olması sebebiyle teknoloji gündeminde kendine yer buluyor. HarmonyOS işletim sisteminin tanıtılmasıyla birlikte araştırılmaya başlanan Huawei P50 Pro özelliklerine ve tasarımına dair bilgiler sızmaya başladı.

HUAWEİ P50 PRO ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Çin merkezli teknoloji markası Huawei, kendisinin geliştirdiği bir yazılım olarak HarmonyOS tanıtımını bir online etkinlikle gerçekleştirdi. Huawei markasının yeni amiral gemisi olarak piyasaya sürmeyi planladığı Huawei P50 serisi tasarımıyla dikkat çekeceğe benziyor. Önümüzdeki aylarda lansmanının yapılması beklenen Huawei P50 Pro serisinin teknik özelliklerine dair bir bilgi henüz paylaşılmadı ancak teknoloji sitelerinde dolaşan bazı sızıntılar çok konuşuluyor.

Huawei P50 Pro tasarımında iki büyük halka için yerleştirilmiş dörtlü kamera sisteminin öne çıkacağı söyleniyor. Huawei P50 Pro tasarımının ultra ince olacağına dikkat çekiliyor ve yeni seri için bir lansman düzenleneceği söyleniyor.