HUAWEI reklam müziği 2019

P smart 2019 reklam filmi için özel olarak hazırlanan “Seninle Aynı Modda” isimli müzik, görüntü ve ses ilişkisinin mükemmel uyumunu yakalayan önemli bir parça olarak karşımıza çıkıyor.

HUAWEI’nin ilk kez Türkiye’de çekilen ve gençleri ülkemizdeki alternatif rotaları keşfetmeye çağıran reklam filmi, farklı müziği ile büyük ses getirdi. Müzik yaratılırken; Hazar Gölü, Güroymak, Tazı Kanyonu ve Halfeti gibi tamamı Türkiye'de çekilen görüntülerin yarattığı hissin, müzik yoluyla izleyicilere geçmesi hedeflendi.

P smart 2019 reklam filmi müziği Seninle Aynı Modda, Türk motifleri ve ezgileri taşıyan enstrümanlar ve klasik kemençe kullanılarak oluşturuldu. Cenk Çelebioğlu imzası taşıyan müzik, görüntü ve ses ilişkisinin mükemmel uyumunun yakalanması için yönetmen Turgut Akaçık ve Pure Kreatif Direktörü Öncü Doğu Gürsoy'un ortak çalışması sonucunda yaratıldı.