Hugh Jackman ile sevgilisi Sutton Foster ilk kez çift olarak kırmızı halıda

Deborra-Lee Furness ile 27 yıllık evliliğini 2023'te bitiren Hugh Jackman ile Broadway oyuncusu Sutton Foster, ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. Daha önce Broadway'in 'The Music Man' oyununda birlikte rol alan ikili, defalarca rol arkadaşı olarak kırmızı halıda poz verse de bu, 2023'ün sonunda ilişkiye başlamalarından bu yana çift olarak ilk kırmızı halıya çıkışlarıydı.

57 yaşındaki Hugh Jackman, 'Song Sung Blue' adlı yeni fiminin Hollywood galasında 50 yaşındaki sevgilisi Sutton Foster ile kameralara gülümsedi.

Kırmızı halıda Kate Hudson ile de poz veren Hugh Jackman, bir şarkıcıyı canlandırdığı müzikal dramadaki performansıyla Oscar adaylığı beklentisi içinde. Jackman'ın, Hudson ile başrolleri paylaştığı film, 25 Aralık'ta gösterime girecek. Greg Kohs’un 2008 yapımı aynı adlı belgeselinden uyarlanan film, müzisyen bir çift olan Mike ve Claire Sardina’nın gerçek hikâyesini anlatıyor. Şanssız müzisyenler, 'Lightning & Thunder' adlı bir Neil Diamond cover grubu kurduktan sonra ün kazanıyor ve birlikte aşkı ve başarıyı bulmanın asla geç olmadığını kanıtlıyor.