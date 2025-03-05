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        Haberler Sağlık Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı | Sağlık Haberleri

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Nisan'da uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) başvuruları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:29
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.

        Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.

        Adaylar, 27 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

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