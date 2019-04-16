Konya'da hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Hacı Mahmut Ş. (22),kaldığı yurt odasındaki elbise dolabında kendini astı. Üniversiteli gencin cansız bedeni oğluna ulaşamayan babanın yardım istediği yurt görevlileri tarafından bulundu.



DHA'nın haberine göre acı olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Emircan Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrenisi oğluna ulaşamayan baba, durumu yurt görevlilerine bildirdi.

Yurt görevlileri de Hacı Mahmut Ş.'nin odasına girdi. Görevliler, genci, banyo havlusuyla elbise dolabına asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hacı Mahmut Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemede olayın cesedin bulunmasından yaklaşık 7 saat önce gerçekleştiği belirlendi. İntihar ettiğini düşünülen Hacı Mahmut Ş.'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.