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Hulusi Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yığılmaların önlenmesine yönelik "24 saat hizmet" talimatı verdiği askerlik şubelerinden birine gece sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları denetledi. Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giden Akar'ı karşılarında gören bedelli askerlik yükümlüleri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi

31.10.2018 - 10:50 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yığılmaların önlenmesine yönelik "24 saat hizmet" talimatı verdiği askerlik şubelerinden birine gece sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları denetledi.

Akar, İstanbul'daki programlarının sonunda gece Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giderek incelemelerde bulundu.

Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu.

Ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunan Akar'a, başvuru sahipleri işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini, bekleme sürelerinin çok uzun olmadığını belirtti. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız." dedi.

Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye "Sen epeyce geç kalmışsın" diye espri yapan Akar, memurlardan da yapılan işlemlere ilişkin bilgi aldı.

Yükümlülerle bir süre banko başında da sohbet eden Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor. Böylelikle bu yığılmayı da giderecekler." diye konuştu.

Akar, ziyaretinin ardından askerlik şubesinden ayrıldı.

Öte yandan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

 

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