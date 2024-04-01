Hülya Avşar, "Bir şey söyleyemiyorum"
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, İstinye Park'ta görüntülendi. Alışverişe geldiğini söyleyen Avşar, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti
Giriş: 01.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:55
Hülya Avşar, İstinye Park'ta görüntülendi. Yaklaşık 4 saat AVM’de mağaza dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra hayranlarının ilgisini kırmayıp tek tek fotoğraf çekildi.
Bayram sahnelerinin fiyatlarıyla ilgili çıkan haberleri değerlendiren Hülya Avşar; "Kolay değil, herkes ne emekler veriyor. Arkada görünmeyen büyük ekipler de var. O yüzden bir şey söyleyemiyorum" dedi.
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