Hülya Avşar, "Bir şey söyleyemiyorum"

Hülya Avşar, İstinye Park'ta görüntülendi. Yaklaşık 4 saat AVM’de mağaza dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra hayranlarının ilgisini kırmayıp tek tek fotoğraf çekildi.

Bayram sahnelerinin fiyatlarıyla ilgili çıkan haberleri değerlendiren Hülya Avşar; "Kolay değil, herkes ne emekler veriyor. Arkada görünmeyen büyük ekipler de var. O yüzden bir şey söyleyemiyorum" dedi.