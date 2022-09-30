Hülya'dan İranlı kadınlara 3 dilde destek

Mahsa Amini, İran'da ahlak polisleri tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor.

Hülya Avşar, Türkçe, Farsça ve İngilizce, "Kadın isterse; bir gün herkesin susmak zorunda olduğunu gösteren İranlı kadınlara hayranım, yanlarındayım. Susacaksınız! Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz, öldürülemez" mesajını yayınladı.

Dünyada birçok ünlü isim, 'Mahsa Amini' olayına gerek çeşitli etkinliklerle gerekse sosyal medya hesapları üzerinden tepkisini gözler önüne serdi. Hülya Avşar da yaşanan olaya tepki gösteren ünlüler arasında yer alıyor.

İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Türkücü, "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerim yeter ne de yazılar... Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" mesajı ile düşüncelerini dile getirdi.

Sezen Aksu

SEZEN AKSU: DAHA KAÇ TON ACI LAZIM?

Sezen Aksu da geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum. Acaba diyorum, bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...