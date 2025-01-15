Hülya Avşar'dan tekelleşme yorumu: Güçlü olan güçsüzü yer
Hülya Avşar, son dönemde gündemden düşmeyen oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu yorumlarına dikkat çeken bir açıklamada bulundu; "Güçlü olan, güçsüzü yer. Hayat böyle. Kimsenin parası çalınmadıysa, bu kadar büyütmeye gerek yok"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü Tarabya'daki bir mekânda kutladı. Kutlamaya eski eşi Kaya Çilingiroğlu, onun annesi Gülümser Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar da katıldı.
Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, aile içindeki sıcak bağlara dikkat çekerek; "Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz" dedi.
"O BENİM HER ZAMAN KAYINVALİDEM"
Eski Kayınvalidesi Gülümser Çilingiroğlu ile ilgili soruya yanıt veren Avşar; "O benim her zaman kayınvalidem, canım..." dedi. Gülümser Çilingiroğlu da bu sözlerin üzerine "Kayınvalidesi değil, annesiyim" diyerek karşılık verdi.
"ÖZENTİLİKTEN HOŞLANMAM"
Oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmiyle ilgili sorulara yanıt veren Hülya Avşar, projede konuk oyuncu olduğunu vurgulayarak; "Hiçbir sanatçı gitmez veya dönmez, sadece zamanı geldiğinde hoşuna giden bir projeye devam eder. Bu ay 6 teklif aldım, 15 senaryo okudum. Ancak özentilikten hoşlanmam, bu nedenle bazı işleri geri çevirdim" ifadelerini kullandı.
"OLAYLARI GEREKSİZ YERE BÜYÜTÜYORLAR"
Piyasadaki menajerlik tartışmaları hakkında da konuşan Hülya Avşar; "Ben bireysel güce inanırım. Kendini yetiştirmelisin, insanlar, sana gelmeli. Dolayısıyla böyle bir durum yaşamadım. Olayları gereksiz yere büyütüyorlar" dedi.
Hülya Avşar, oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu yorumlarına ise "Ertem Eğilmez'in zamanında da bir grup vardı, bu işin doğasında var. Güçlü olan güçsüzü yer, hayat böyle. Kimsenin parası çalınmadıysa bu kadar büyütmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
Ardından 2025 için sahne planlarından bahseden Hülya Avşar, sahnede olmayı çok sevdiğini ve Hakan Altun ile yeni bir şarlı üzerine çalıştıklarını belirtti. Avşar, şarkının çıkışına göre Altun ile düet yapabileceklerini söyledi.
"KAYA EVLENİRSE DÜĞÜNÜNE GİTMEM"
Öte yandan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun özel hayatına dair soruya, esprili şekilde yanı veren hülya Avşar; "Her şeyin bir sınırı var. Düğün olursa gitmem, kıskançlık değil ama her şeyin bir çizgisi var" yanıtını verdi. Avşar, aynı masada bulunduklarında sohbet edebileceklerini de sözlerine ekledi.