Hülya Avşar'dan Zeynep Sönmez'e: Bizi gururlandırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 3'üncü tura yükselmişti. Ancak Sönmez, üçüncü turda karşılaştığı Rus raket Ekaterina Aleksandrova’ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Hülya Avşar ve Cansel Elçin, Zeynep Sönmez'e sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı paylaştı.

Hülya Avşar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gönül isterdi ki bu maçı da al ama buraya kadar gelmiş olman bile bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Eminim ki bir gün Wimbledon şampiyonluk kupasını kaldıracaksın."

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Cansel Elçin; "Bugün olmadı ama bu da gelişimin bir parçası. Her yıl daha güçlü, daha tecrübeli. Zeynep Sönmez’in hikayesi daha yeni başlıyor. Bugün değilse yarın... Seninleyiz."

Fotoğraflar: AA, Instagram