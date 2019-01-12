3 | 11

Sinemada yaşanan mısır polemiğine yorumda bulunan Avşar, "Ben sonuna kadar Cem'in, Yılmaz'ın ve Şahan'ın söylediklerini destekliyorum, sonuna kadar haklılar. Sinema ve spor bu ülkenin geleceği, kendi içimizde bunları yapmamalıyız. Sonuçta en ucuz eğlencemiz sinema. Hükümet elinden geleni yapacak, konuya çok hızlı dahil oldular. Bu durum takdire şayan, emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.