Hülya Avşar: Yalçın, demek beni dikizlemiş
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Yalçın Dümer'in; "Hülya, 'Hasan Boğuldu'nun setinde sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" şeklindeki açıklamasına şöyle bir yorum yaptı; "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadınım. Gayet normal yani... Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, Sarıyer'deki bir mekânda yeni yaşına giren kızı Zehra Çilingiroğlu ile yemek yedi.
Yeni yaşından beklentileri sorulan Zehra Çilingiroğlu, ailesiyle sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu.
"ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM"
Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada kahraman askerlerimizin şehit olduğu dönemde herkesin hayatına bir şekilde devam ettiğini ancak her gün dua ettiğini dile getiren Hülya Avşar, şehitlerimizin ailelerine sabır dilediğini belirtti.
Konuyla ilgili üzüntüsünü ifade eden Hülya Avşar, "Bir tarafımız acı çekip, yanarken bir tarafımız da mecbur şekilde yaşamaya devam ediyor" dedi.
"ÇOK FAZLA ZENGİNLİĞİN İNSANA ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Ardından ailenin önemini göz önünde bulundurarak çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşündüğünü vurgulayan Hülya Avşar; "Aile ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli. Mutluluk budur" değerlendirmesini yaptı.
"ELEŞTİRMEYE HAKKIMIZ YOK"
Hülya Avşar, gazetecilerin; "Son zamanlar erkek sanatçıların yaptıkları estetikleri nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi; "Herkes nasıl mutlu oluyorsa... Yakışanı da var yakışmayanı da... Kimseyi eleştirmeye hakkımız yok. Erkeklere de yakışabilir. Herkes her şeyi yapabilir. Hayatta özgürlük diye bişey var."
"KİMSENİN BENİ KISITLAMASINA İZİN VERMEM"
Hülya Avşar, muhabirlerin, "Siz hiç kısıtlandınız mı?" sorusuna ise; "Ben hiç öyle bir şeye izin verir miyim? Kişilik olarak kimsenin beni kısıtlamasına izin vermem. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Ben buysam buyum, kabul eden böyle eder" yanıtını verdi.
"ÖYLE ŞEYLER KONUŞULMAZ"
2024'te yeni projelerinin olduğunu ve dijital platformla barış sağlamaya çalıştığını dile getiren Hülya Avşar, "Mekânın sahibi geliyor" dedi.
Hülya Avşar, kazancını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, "Hiç öyle şeyler konuşulmaz. Herkesin kendine göre nimeti var" şeklinde konuştu.
"GAYET NORMAL"
Hülya Avşar'a, Yalçın Dümer'in kendisi hakkında yaptığı, "1990'da çekilen 'Hasan Boğuldu' filminin setinde Hülya, sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" açıklaması soruldu.
Hülya Avşar, "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadınım. Gayet normal yani... Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum. 'Eşek herif; sen beni mi dikizliyordun? Gizli gizli bakıyordun bana he!' diye bağırmam gerekirken... Bakmış olabilir" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA