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"ELEŞTİRMEYE HAKKIMIZ YOK"



Hülya Avşar, gazetecilerin; "Son zamanlar erkek sanatçıların yaptıkları estetikleri nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi; "Herkes nasıl mutlu oluyorsa... Yakışanı da var yakışmayanı da... Kimseyi eleştirmeye hakkımız yok. Erkeklere de yakışabilir. Herkes her şeyi yapabilir. Hayatta özgürlük diye bişey var."

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"KİMSENİN BENİ KISITLAMASINA İZİN VERMEM"



Hülya Avşar, muhabirlerin, "Siz hiç kısıtlandınız mı?" sorusuna ise; "Ben hiç öyle bir şeye izin verir miyim? Kişilik olarak kimsenin beni kısıtlamasına izin vermem. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Ben buysam buyum, kabul eden böyle eder" yanıtını verdi.