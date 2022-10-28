Hülya öldükten 4 gün sonra katil kocaya zorlama hapis!

DHA'da yer alan habere göre burada kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i (59) belirleyip, çalışma başlattı.

Şüpheli eş aranırken, İzmir 16. Aile Mahkemesi'nden Yeğin için zorlama hapis kararı çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile düzenlenen ek karara göre; sanığın tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

Karara tepki gösteren Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı Avukat Ensar Aktürk, uzaklaştırma kararının birçok kez ihlal edildiği için zorlama hapis talebinde bulunduklarını belirterek, "Ancak mahkeme karşı tarafı dinleyip, karar vereceği gerekçesiyle talebi reddetti. 5'inci ihlalde artık karakola bile gitmedik. Bir koruması yoktu. Kendimiz korumaya çalışıyorduk. Malum tedbirler uygulanmadı" dedi.

"ÖLDÜKTEN 4 GÜN SONRA HAPİS KARARI ÇIKTI"

Kararın ne hukuka ne vicdana ne de mantığa uymadığını ifade eden Aktürk, "Kayınvalidem 21 Ekim akşamı saat 19.00 sıralarında öldürüldü. Aradan 4 gün geçti. Savcılık, dosyaya tekrar talepte bulundu. Şifahen müvekkilin öldürüldüğünü öğrendiklerini, ihlallerin olduğunu, bu nedenle tazyik hapsinin uygulanmasını, 3'üncü ve 4'üncü ihlali de dosyaya sunarak talep etti. 16. Aile Mahkemesi, trajikomik bir şekilde maktul öldükten 4 gün sonra zanlı hakkında 30 gün hapis kararı verdi. Hukuk dünyası için unutulmaz bir karar ve gün oldu" diye konuştu.

"GEÇ KALAN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Kararın kendilerini kötü hissettirdiğini vurgulayan Aktürk, "Öncesinde bu kararı çıkartmak için çok uğraştık. Ancak bu kararı aldıramadık. Şu an karar çıktı. Şimdi bu kararın kaldırılması için mücadele edeceğiz. Tazyik hapsini istemiyoruz. Zaten adam yakalanırsa yıllarca hapis yatacak. Neyin tazyik hapsi? Böyle bir karar olamaz. Geç kalan adalet, adalet değildir.

"KARAR ERKEN ÇIKSAYDI BELKİ YAŞAYACAKTI"

Kararı kontrol ettiğimde, görünce şok oldum. Kararı daha önceden, 11-12 Ekim'de verilmesi gerekiyordu. Karar o zaman çıksaydı; mahkeme görevini yapmış olacaktı. Belki bu karar çıksaydı yine de bu olay yaşanabilirdi. Ancak herkes sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktı" dedi.

"KATİL HALA YAKALANAMADI"

Herkesten destek beklediklerini belirten Aktürk, "Katil hala yakalanamadı. İnsanlar, görselini lütfen hafızasına kaydetsin. Bu kişi aramızda dolanıyor. Lütfen herkes etrafına iyi baksın. Onu görenler, güvenlik güçlerine bildirsin. En azından bu kişi yakalansın. Maktulün ardında kalanlarsa biraz rahata ersin" diye konuştu.