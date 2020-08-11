Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, hayatını kaybetti. İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran Hümeyra’nın, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

hümeyra

2.Sayfa'nın haberine göre, Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dünden bu yana oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor - Magazin haberleri
MAGAZİNBoşanıyorlar
Derya Baykal 26 yıllık evinden taşındı - Magazin haberleri
MAGAZİN26 yıllık evinden taşındı
Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çiftini güldüren 'evlilik' sorusu - Magazin haberleri
MAGAZİN'Evlilik' sorusu güldürdü
İsmail Hacıoğlu: Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir - Magazin haberleri
MAGAZİN"Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir"
Bergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok
MAGAZİNBergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok
Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! İşte Buse Varol ve Alişan'ın 2. bebeğinin cinsiyeti
MAGAZİNAlişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
MAGAZİNAşk mı yaşıyorlar?
Eser Yenenler: Anne ben neden şişmanım? - Magazin haberleri
MAGAZİN'Anne ben neden şişmanım?'
Merve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözler - Magazin haberleri
MAGAZİNAşkını ilan etti, eski eşi sessizliğini bozdu
Ünlüler tatilde
MAGAZİN'Bu yaz biraz herkes tombuling'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X