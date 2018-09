Et yemekleri deyince Türk mutfağında binbir çeşit yemek tarifi aklımıza gelir. Her yörenin kendine özgü bir ya da birden çok et yemeği muhakkak vardır. Bir de hünkarların beğenerek yediği ve adının da bu şekilde oluştuğu et yemekleri var. İşte hünkar beğendi tarifi ve püf noktaları ile hünkar beğendi yapılışı…

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeleri

Etli kısım için;

Yarım kilo dana eti ya da kuzu eti

2 adet kuru soğan

3 adet domates

1 baş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Beğendi sosu için;

3 adet patlıcan

1 su bardağı kaşar peynir rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Nasıl Yapılır?

Zeytinyağını geniş bir tavaya alın soğanı ve sarımsakları ekleyerek pişirin. Ardından kuşbaşı doğranmış etinizi koyun. Suyunu salıp çekecek. Sonra salça,domates ve baharatları ekleyip etler pişine dek ocakta tutun. Bu sırada beğendiyi yapmaya başlayabilirsiniz. Patlıcanları güzelce yıkayıp ocakta közleyin. Patlıcanları közleme işlemini fırında ya da mangalda da yapabilirsiniz. Yumuşayıp içi pişen patlıcanları soyun. Beğendi için ocağa tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sütü ekleyip krema kıvamına gelene dek pişirin. Soyup doğradığınız patlıcanları da ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Son olarak da rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip ocaktan alın. Beğendiyi bir tabağa genişçe koyun üzerine de pişen etten orta kısımda olacak şekilde koyun ve servis edin. Afiyet olsun.

