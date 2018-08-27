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Et yemekleri tarifleri: Kurban etinden kebap ve güveçte et yemeği tarifi...

Kurban Bayramı sonrası buzluğa kaldırılan etlerle harika yemek tariflerini uygulama vakti geldi. İster güveçte ister ızgara yapabileceğiniz 2 ayrı et yemeği tarifimiz var. İşte güveçte etli patlıcan yemeği ve kurban etinden kebap tarifi...

27.08.2018 - 00:32 | Güncelleme:

Taze et ile yapabileceğiniz harika yemek tariflerini öğrenmeye ne dersiniz. Kurban eti taze olduğu için tüketirken tereddüte düşenler olabilir. Ancak vereceğimiz iki ayrı et yemeği tarifinde yanıldığınızı anlayacaksınız. İşte kurban eti ile yapılabilecek 2 kolay et yemeği tarifi:Güveçte etli patlıcan yemeği ve kurban etinden kebap tarifi...

KURBAN ETİNDEN GÜVEÇTE ETLİ PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ

Yarım kilo kuzu et,
50 gram kuyruk yağı
4 adet orta boy patlıcan
4 adet orta boy domates
5 adet biber
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı biber salçası
2 bardak sıcak su
1 çay kaşığı kaşığı pulbiber, karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Isıtılmış fırında yağladığınız güveç kabını ısıtın. Güveciniz fırında beklerken etinizi küp küp doğrayın. Ardından patlıcanlarınızı çizgili olarak soyup küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletin. Yaklaşık 20 dakika bekleyecek. Güvecinizi fırından çıkarın önce etleri koyun. Ardından patlıcan ve yine küp küp doğranmış domates ve biberleri ekleyin. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları da ikiye bölüp güvecin içine atın.  2 bardak sıcak su ile karıştırdığımız salçayı ve baharatları güvecimizin üzerine eşit miktarda serpip kapağını kapatalım. Orta ateşte yaklaşık 2 saat pişirin. Afiyet olsun…

 

KURBAN ETİNDEN KEBAP TARİFİ

Malzemeleri;

Yarım kilo dana kıyma
1 demet maydanoz,
1 adet kuru soğan
5 adet domates
10 adet çarliston biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz acı biber
1 çay kaşığı pulbiber

Nasıl yapılır?

Kurbanlık etinizi kıyma olarak çektirin. Soğanı soyup ince ince doğrayın Kıyma ve soğanı derin bir Kaaba alıp, acı biber, pul biber, kimyon ve tuz ilave ederek yoğurun. Domatesleri ve biberleri sirkeli suda yıkayıp kalın dilimler halinde doğrayın. Şişleri yağlayın ve kıyma karışımını şişlere elinizle sıkarak dizin. Ardından bir domates bir biber şeklinde şişin üzerini doldurun. Izgarada kebaplarınızı pişirin. Önü ve arkasının tamamen piştiğinden emin olun. Isıtılmış lavaş ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

 

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