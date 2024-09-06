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        Haberler Dünya Hunter Biden, California'daki vergi kaçakçılığı davasında hakkındaki suçlamaları kabul edecek | Dış Haberler

        Hunter Biden, California'daki vergi kaçakçılığı davasında hakkındaki suçlamaları kabul edecek

        ABD'de "vergi kaçırma" suçlamasıyla yargılanmasına başlanan Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hakkındaki tüm suçlamaları kabul edeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 01:50 Güncelleme: 06.09.2024 - 02:13
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        Hunter Biden suçlamaları kabul edecek
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, California'daki yargılama için jüri seçiminin yapılacağı Los Angeles şehrindeki Federal Mahkemede, iddianamedeki 9 suçlamayı da kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

        Davaya bakan yargıç Mark Scarsi'nin, duruşmada suçlamaları kabul etmesi halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini anlayıp anlamadığını sorması üzerine Biden, "Evet, anlıyorum." dedi.

        Scarsi, Biden'ı, suçlamaları kabul etmesi halinde 500 bin ile 1 milyon dolar arasında para cezası alabileceği yönünde uyardı.

        Biden'ın avukatı Abbe Lowell, müvekkilinin "özel sebepler nedeniyle" yargılamanın jüri seçimi yapılmadan sona ermesini istediğini, arkadaşlarının ve ailesinin "uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde" yaşanan vergi kaçırma olayı hakkında ifade vermesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

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        Savcı Leo Wise da Biden'ın iddianamedeki tüm suçlamaları açıkça kabul edip etmediğini beyan etmesi gerektiğini belirterek, "Mahkemenin bir anlaşmayı kabul etmesi için bir temel olması gerekir. Sanıktan öne sürülen iddialar konusunda açık olması ve aynı fikirde olup olmadığını belirtmesi istenmeli." dedi.

        Biden'ın iddianameye itiraz etmemesi üzerine Yargıç Scarsi, suçlamaları kabul ederek cezanın belirleneceği duruşma için 16 Aralık'a tarih verdi.

        Siyasi analistler, Biden'ın suçunu kabul etmesinin, kasımda yapılacak başkanlık seçimi yarışında Demokratları olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekiyor.

        "ALFORD SAVUNMASI" TEKLİF ETTİLER

        Duruşmanın sabahki bölümünde Biden'ın avukatları, mahkemeye, "Alford savunması" denilen bir teklifte bulunmuştu. Biden'ın "masumiyet iddiasını sürdürerek hakkındaki suçlamaları kabul edeceği ve kendisine verilecek cezaya razı olacağı" bu anlaşma kabul edilirse yargılama sürecinin çözüleceği ifade edilmişti.

        Bu teklif üzerine yargıç Scarsi, duruşmaya ara vermiş, tarafların salon dışında bunu aralarında görüşmesini istemişti. Ancak savcılık, Biden'ın suçlu olduğunu belirterek, Alfrod savunmasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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        "Alford savunması" denilen suçu kabullenme anlaşması, sanığın, suçsuz olduğu inancını sürdürmesine rağmen savcılığın elinde kendisine karşı yeterince delil olmasına bakarak suçlamaları özel bir anlaşmayla kabul etmesi anlamına geliyor.

        VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

        Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisi tarafından California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor.

        İddianamede, 3'ü ağır suçlama olmak üzere 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden'ın 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli vergi beyannameleri vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.

        Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

        Geçen yıl temmuzda Biden'ın, hakkındaki iddialar çerçevesinde savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak taraflar detaylarda uzlaşamayınca anlaşma sağlanamamıştı.

        ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla, Adalet Bakanlığını da Hunter Biden hakkındaki vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlatmakla eleştiriyor.

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        Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

        Öte yandan Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili Delaware eyaletinde açılan diğer federal davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan 3 suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

        Jüri üyeleri, ABD Başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

        ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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