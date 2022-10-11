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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde 6 ila 7 bin metrenin üzerinde yüksek dağlarla çevrili Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor

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  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Pakistan'daki turizm rotalarının en önemli noktalarından biri olan Hunza Vadisi'nin deniz seviyesinden yüksekliği, yaklaşık 2 bin 500 metre. Başkent İslamabad'dan araçla 13 saatin üzerinde bir seyahatin ardından ulaşılan Hunza Vadisi, yüksekliği 6 ila 7 bin metrenin üzerinde değişen çok sayıda zirve tarafından çevrili.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Bunlar arasında 7 bin 788 metre yükseklikteki Rakapoşi, 7 bin 266 metre yükseklik ile Diran ve 6 bin metre yükseklikle Lady Finger zirveleri bulunuyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Kutup bölgesinin dışında 57 kilometre genişliğiyle dünyanın en büyük 5'inci buzulu Batura da yukarı Hunza bölgesinde yer alıyor. Pakistan'da 7 bin metrenin üzerinde 100'den fazla zirve bulunurken Gilgit-Baltistan dünyada bulunan 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    MASALSI BİR GÖRÜNÜM

    Hunza Vadisi, burayı ziyaret edenlerde ilk anda, Pakistan'ın diğer bölgelerinden farklı bir yere geldikleri hissini uyandırıyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Bölgeye yüksek bir noktadan bakıldığında, yüksek dağlar, tepelerdeki buzullar, vadideki yeşillik ve buradan akan ırmak masalsı bir görünüm ortaya çıkarıyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    TURİZM ÖNEMLİ BİR GELİR KAPISI

    Hunza halkının en önemli geçim kaynağı ise turizm. Nüfusu 60 binin üstündeki bölgeyi her yıl yerli ve yabancı 1,5-2 milyon kişi ziyaret ediyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Bu sebeple Hunza Vadisi'nin merkezi konumundaki Kerimabad kasabasında çok sayıda hediyelik eşya dükkanı, bölgeye özgü yiyecek, kıyafetler ve turistler için seyahat acenteleri bulunuyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    YERLİ HALKLAR

    Burada yaşayan yerel halklar arasında Buruşo, Vakhi ve Şinalar yer alıyor. Hunza Vadisi'nin merkezinde Buruşoski dili hakimken kırsal alanlara doğru gidildikçe Vakhi ve Şina dilleri yaygınlık kazanıyor. Farklı diller konuşan toplulukların birbirleriyle iletişim dilini ise Urduca oluşturuyor. Hunza, yüzde 95 okuma yazma oranıyla Pakistan ortalamasının oldukça üzerinde.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    PAMİRLER

    Bölgede sayıları bilinmese de Pamirler de bulunuyor. Yukarı Hunza bölgesinde yaşayan Pamirler, kendilerine has giyim şekli, şapkaları ve kullandığı dil ile ayırt edilebiliyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Hunzalılar, Pamirlerin, Çin sınırına yakın Kuksal üzerinden Afganistan'a bağlı Vakhan Koridoru'nu kullanarak Tacikistan'a gittiklerini ve Tibet öküzü (yak), at ve eşeklerle yapılan bu yolculuğun 3 haftadan fazla sürdüğünü belirtiyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Hunza halkı, Pamirlerin bu yolculuğu ticaret için yaptığına işaret ederek Pakistan'ın sınırı kapatması sonrası ise kaçak yolların kullanıldığını aktarıyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    TARİHİ İPEK YOLU 

    Vadinin çeşitli noktalarında ilerlerken dağların üzerinde ince bir çizgi halinde görülebilen tarihi İpek Yolu güzergahının bir parçasını görmek mümkün.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Karakurum kara yolu yapıldığı için eski yollar artık pek fazla kullanılmıyor. Eski İpek Yolu güzergahı, genellikle köylülerin veya maceraperestlerin uğrak noktası olmuş durumda.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    800 YILLIK BALTİT KALESİ

    Güney ve Orta Asya arasındaki İpek Yolu ticaretinin kontrolü ve vadiyi yöneten prenslerin konaklaması için inşa edilen 800 yıllık Baltit Kalesi, şehrin birçok noktasından görülebiliyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Vadiye hakim bir noktaya konuşlu kale, günümüzde yerli ve yabancı ziyaretçilere açık durumda. Kalenin pencerelerinden Hunza Vadisi, tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Kale çevresindeki yerleşim yerleri, yetkililerce koruma altına alınmış durumda. Bölgeye gelen ziyaretçiler, kale çevresinde geleneksel kıyafetleriyle yaşayan halkın günlük yaşamını yakından tanıma fırsatı buluyor. Kale, 2004'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    12 YILLIK ATTABAD GÖLÜ

    Hunza'ya 14 kilometre uzaklıkta 2010'da yaşanan heyelan sonrası oluşan Attabad Gölü'nün, günümüzde önemli bir turizm durağı haline geldiği görülüyor. 
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Heybetli dağların arasında turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilere huzurlu anlar yaşatan Attabad Gölü, deniz seviyesinden 2 bin 560 metre yükseklikte bulunuyor. Göl, 12 yıl önce oluşmasına rağmen şimdiden vadinin sembolleri arasında yerini almış durumda.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    2 BİN YILLIK KUTSAL KAYA

    Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Kutsal Kaya (Haldeikish) Attabad Gölü ve Ganiş köyü arasında bulunuyor. Üzerinde petroglif (kaya üzerine oyma-kazıma) figürlerinin bulunduğu 180 metre genişliğinde ve 9 metre uzunluğundaki kaya, Hunza Nehri'nin yanında bir tepede yer alıyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

    Koruma altına alınan Kutsal Kaya üzerinde çok farklı dillerde yazılmış ifadeler yer alıyor. Tarih boyunca bölgedeki ticari çeşitliliği göstermesi açısından bu durumun oldukça önemli olduğu belirtiliyor. Bugün Pakistan makamlarınca koruma altına alınan Kutsal Kaya'da 2 bin yıl boyunca İpek Yolu'nun bu noktasında yapılan ticari hareketliliğin adeta kaydı tutuluyor.
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor
  • Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

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