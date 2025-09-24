Habertürk
        Hurdalıkta başladı, evler yandı!

        Hurdalıkta başladı, evler yandı!

        Çanakkale'de hurdalıkta çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle 2 eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 09:37 Güncelleme: 24.09.2025 - 09:38
        Hurdalıkta başladı, evler yandı!
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde hurdalıkta çıkıp 2 eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        AA'da yer alan habere göre beldeye bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 2 eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

