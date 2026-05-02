Hürmüz'de yeni denklem: Para, petrol ve baskı mı küresel kriz mi?

Yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların temel amacının, Çin yuanının İran’ın yerel para birimine çevrilmesini engellemek olduğu açıkça ifade edildi. ABD’ye göre bu mekanizma, Çinli aktörlerin İran’dan satın aldığı petrolün finansmanında kritik bir rol oynuyor ve dolaylı olarak Tahran’ın savaş kapasitesini besliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da bu çerçevede Çin’i açık şekilde hedef aldı. Trump, Pekin yönetiminin İran petrolü almaya devam ederek “Tahran’ın savaş çabalarını finanse ettiğini” öne sürdü. Bu açıklamalar, Agence France-Presse başta olmak üzere uluslararası ajanslar tarafından “Washington’un ekonomik cephede sertleşmesi” olarak yorumlandı. İngilizce yayımlanan analizlerde, ABD’nin bu hamlesinin yalnızca İran’ı değil, aynı zamanda Çin’in enerji tedarik zincirini de baskı altına almayı hedeflediği vurgulandı.

Yaptırımların Hedefi: Finansal Ağların Kesilmesi

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım listesine alınan üç döviz bürosu, İran’ın petrol gelirlerini uluslararası sistemde dolaşıma sokan kritik halkalar arasında yer alıyor. Yuanın yerel para birimine çevrilmesi, ABD yaptırımlarını dolanmanın en etkili yollarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle Washington yönetimi, klasik bankacılık sisteminin dışında kalan bu tür finansal ağları hedef alarak İran’ın gelir kanallarını daraltmayı amaçlıyor.

İngiliz ve Amerikan düşünce kuruluşlarının yayımladığı raporlarda da benzer bir tablo çiziliyor. Bu raporlara göre İran, yaptırımlar altında alternatif finans mekanizmaları geliştirerek “gölge ekonomi” oluşturmuş durumda. Döviz büroları, kripto varlıklar ve takas yöntemleri bu sistemin temel unsurları arasında yer alıyor. ABD’nin son adımı, işte tam da bu gölge finans ağını kırmaya yönelik olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı’nda Yeni Gerilim: “Geçiş Ücreti” Uyarısı

Washington’un ikinci ve belki de daha kritik hamlesi ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran’a güvenli geçiş karşılığında ödeme yapan gemi ve şirketlere yönelik sert bir uyarı yayımladı. Açıklamada, bu tür ödemelerin —adı ne olursa olsun— yaptırım kapsamına gireceği net şekilde ifade edildi.

Diplomatik kaynaklara tarafından aktarılan bilgilere göre, bu uyarı yalnızca doğrudan ücret ödemelerini değil; bağış, ayni yardım, dijital varlık transferleri ve gayri resmi takas mekanizmalarını da kapsıyor. ABD özellikle “İran Kızılayı”, “Bonyad Mostazafan” gibi kuruluşlar üzerinden yapılabilecek ödemelere dikkat çekerek, bu kanalların da yaptırım kapsamına girebileceğini duyurdu.

Bu kapsamda Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan bildiride şu ifadeler öne çıktı: İran’ın Hürmüz’de güvenli geçiş karşılığında ödeme talep ettiği yönündeki girişimler yakından izleniyor ve bu tür taleplerin karşılanması durumunda ödeme yapan taraflar ciddi yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak. OFAC ayrıca, ödeme yönteminin niteliğinin bu riski ortadan kaldırmayacağını özellikle vurguladı.

Tahran’ın Hamlesi: Ekonomik Araçtan Diplomatik Kaldıraca

İran cephesinde ise farklı bir stratejik yaklaşım dikkat çekiyor. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret talep edilmesi önerisini yalnızca ekonomik bir tedbir olarak değil, aynı zamanda müzakere sürecinde bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Arapça yayımlanan analizlerde bu adım, “ekonomik zorunluluğun jeopolitik fırsata dönüştürülmesi” şeklinde yorumlanıyor.

İranlı diplomatik kaynaklara göre ise İran, savaş koşullarında azalan petrol gelirlerini telafi etmek ve alternatif finansman kaynakları yaratmak için bu tür adımları gündeme getiriyor. Özellikle İran iç basınında, Hürmüz’ün “egemenlik alanı” olduğu vurgusu öne çıkarılarak, bu tür uygulamaların meşruiyeti savunuluyor.

ABD’de güvenlik raporlarında ise durum daha farklı bir perspektiften ele alınıyor. Bu raporlar, İran’ın bu adımını “deniz ticaretinin kontrollü şekilde siyasallaştırılması” ve küresel enerji akışının bir müzakere aracına dönüştürülmesi olarak tanımlıyor.

Pakistan Arabuluculuğu ve Diplomatik Trafik

Tüm bu gelişmeler yaşanırken diplomasi kanalları tamamen kapanmış değil. İran’ın, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde Pakistanlı arabulucular üzerinden yeni öneriler sunduğu belirtiliyor. Bu durum, taraflar arasında uzun süredir devam eden tıkanıklığın aşılması için bir fırsat olarak görülse de, sahadaki askeri ve ekonomik gerilim bu süreci gölgede bırakıyor.

Diplomatik kaynaklara göre, İran’ın sunduğu teklifler arasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bu da boğazın yalnızca bir enerji geçiş noktası değil, aynı zamanda pazarlık masasında kritik bir koz haline geldiğini gösteriyor.

Küresel Etki: Enerji, Ticaret ve Belirsizlik

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji piyasaları açısından hayati önem taşıyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu dar su yolu üzerindeki her gerilim, doğrudan fiyatlara ve arz güvenliğine yansıyor. Son dönemde artan belirsizlik nedeniyle bazı gemilerin alternatif rotalara yöneldiği, sigorta maliyetlerinin yükseldiği ve navlun fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığı ifade ediliyor.

Uluslararası enerji raporlarına göre, Hürmüz’de yaşanacak kalıcı bir kriz, küresel petrol fiyatlarında sert sıçramalara yol açabilir. Bu da yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebilir.

“Ne Savaş Ne Barış” Dönemi Derinleşiyor

Tüm bu tablo, ABD ile İran arasındaki gerilimin klasik bir çatışma modelinin ötesine geçtiğini gösteriyor. Taraflar doğrudan bir savaştan kaçınırken, ekonomik yaptırımlar, deniz güvenliği tehditleri ve dolaylı diplomasi üzerinden mücadelelerini sürdürüyor. Uzmanlara göre bu durum, uzun süreli bir “gri çatışma” dönemine işaret ediyor.

Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar yalnızca bir bölgesel gerilim değil; finans, enerji ve jeopolitik dengelerin kesiştiği çok katmanlı bir kriz olarak öne çıkıyor. ABD yaptırımlarla baskıyı artırırken, İran deniz geçişlerini stratejik bir koz haline getiriyor. Bu denklemde ise en büyük risk, küresel sistemin bu kırılgan dengenin neresinde duracağı sorusunda yatıyor.