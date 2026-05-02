        Hürmüz'de yeni denklem: Para, petrol ve baskı mı küresel kriz mi? | Dış Haberler

        Hürmüz'de yeni denklem: Para, petrol ve baskı mı küresel kriz mi?

        ABD ile İran arasındaki gerilim, finansal yaptırımlar ve deniz güvenliği başlıkları üzerinden yeni bir aşamaya taşındı. ABD Hazine Bakanlığı, üç İranlı döviz bürosuna yönelik yeni yaptırımları devreye alırken, bu adımın yalnızca sınırlı bir ekonomik müdahale değil, aynı zamanda küresel enerji ticaretinin kalbine yönelik stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların temel amacının, Çin yuanının İran’ın yerel para birimine çevrilmesini engellemek olduğu açıkça ifade edildi. ABD’ye göre bu mekanizma, Çinli aktörlerin İran’dan satın aldığı petrolün finansmanında kritik bir rol oynuyor ve dolaylı olarak Tahran’ın savaş kapasitesini besliyor.

        ABD Başkanı Donald Trump da bu çerçevede Çin’i açık şekilde hedef aldı. Trump, Pekin yönetiminin İran petrolü almaya devam ederek “Tahran’ın savaş çabalarını finanse ettiğini” öne sürdü. Bu açıklamalar, Agence France-Presse başta olmak üzere uluslararası ajanslar tarafından “Washington’un ekonomik cephede sertleşmesi” olarak yorumlandı. İngilizce yayımlanan analizlerde, ABD’nin bu hamlesinin yalnızca İran’ı değil, aynı zamanda Çin’in enerji tedarik zincirini de baskı altına almayı hedeflediği vurgulandı.

        Yaptırımların Hedefi: Finansal Ağların Kesilmesi

        ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım listesine alınan üç döviz bürosu, İran’ın petrol gelirlerini uluslararası sistemde dolaşıma sokan kritik halkalar arasında yer alıyor. Yuanın yerel para birimine çevrilmesi, ABD yaptırımlarını dolanmanın en etkili yollarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle Washington yönetimi, klasik bankacılık sisteminin dışında kalan bu tür finansal ağları hedef alarak İran’ın gelir kanallarını daraltmayı amaçlıyor.

        İngiliz ve Amerikan düşünce kuruluşlarının yayımladığı raporlarda da benzer bir tablo çiziliyor. Bu raporlara göre İran, yaptırımlar altında alternatif finans mekanizmaları geliştirerek “gölge ekonomi” oluşturmuş durumda. Döviz büroları, kripto varlıklar ve takas yöntemleri bu sistemin temel unsurları arasında yer alıyor. ABD’nin son adımı, işte tam da bu gölge finans ağını kırmaya yönelik olarak değerlendiriliyor.

        Hürmüz Boğazı’nda Yeni Gerilim: “Geçiş Ücreti” Uyarısı

        Washington’un ikinci ve belki de daha kritik hamlesi ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran’a güvenli geçiş karşılığında ödeme yapan gemi ve şirketlere yönelik sert bir uyarı yayımladı. Açıklamada, bu tür ödemelerin —adı ne olursa olsun— yaptırım kapsamına gireceği net şekilde ifade edildi.

        Diplomatik kaynaklara tarafından aktarılan bilgilere göre, bu uyarı yalnızca doğrudan ücret ödemelerini değil; bağış, ayni yardım, dijital varlık transferleri ve gayri resmi takas mekanizmalarını da kapsıyor. ABD özellikle “İran Kızılayı”, “Bonyad Mostazafan” gibi kuruluşlar üzerinden yapılabilecek ödemelere dikkat çekerek, bu kanalların da yaptırım kapsamına girebileceğini duyurdu.

        Bu kapsamda Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan bildiride şu ifadeler öne çıktı: İran’ın Hürmüz’de güvenli geçiş karşılığında ödeme talep ettiği yönündeki girişimler yakından izleniyor ve bu tür taleplerin karşılanması durumunda ödeme yapan taraflar ciddi yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak. OFAC ayrıca, ödeme yönteminin niteliğinin bu riski ortadan kaldırmayacağını özellikle vurguladı.

        Tahran’ın Hamlesi: Ekonomik Araçtan Diplomatik Kaldıraca

        İran cephesinde ise farklı bir stratejik yaklaşım dikkat çekiyor. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret talep edilmesi önerisini yalnızca ekonomik bir tedbir olarak değil, aynı zamanda müzakere sürecinde bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Arapça yayımlanan analizlerde bu adım, “ekonomik zorunluluğun jeopolitik fırsata dönüştürülmesi” şeklinde yorumlanıyor.

        İranlı diplomatik kaynaklara göre ise İran, savaş koşullarında azalan petrol gelirlerini telafi etmek ve alternatif finansman kaynakları yaratmak için bu tür adımları gündeme getiriyor. Özellikle İran iç basınında, Hürmüz’ün “egemenlik alanı” olduğu vurgusu öne çıkarılarak, bu tür uygulamaların meşruiyeti savunuluyor.

        ABD’de güvenlik raporlarında ise durum daha farklı bir perspektiften ele alınıyor. Bu raporlar, İran’ın bu adımını “deniz ticaretinin kontrollü şekilde siyasallaştırılması” ve küresel enerji akışının bir müzakere aracına dönüştürülmesi olarak tanımlıyor.

        Pakistan Arabuluculuğu ve Diplomatik Trafik

        Tüm bu gelişmeler yaşanırken diplomasi kanalları tamamen kapanmış değil. İran’ın, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde Pakistanlı arabulucular üzerinden yeni öneriler sunduğu belirtiliyor. Bu durum, taraflar arasında uzun süredir devam eden tıkanıklığın aşılması için bir fırsat olarak görülse de, sahadaki askeri ve ekonomik gerilim bu süreci gölgede bırakıyor.

        Diplomatik kaynaklara göre, İran’ın sunduğu teklifler arasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bu da boğazın yalnızca bir enerji geçiş noktası değil, aynı zamanda pazarlık masasında kritik bir koz haline geldiğini gösteriyor.

        Küresel Etki: Enerji, Ticaret ve Belirsizlik

        Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji piyasaları açısından hayati önem taşıyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu dar su yolu üzerindeki her gerilim, doğrudan fiyatlara ve arz güvenliğine yansıyor. Son dönemde artan belirsizlik nedeniyle bazı gemilerin alternatif rotalara yöneldiği, sigorta maliyetlerinin yükseldiği ve navlun fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığı ifade ediliyor.

        Uluslararası enerji raporlarına göre, Hürmüz’de yaşanacak kalıcı bir kriz, küresel petrol fiyatlarında sert sıçramalara yol açabilir. Bu da yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebilir.

        “Ne Savaş Ne Barış” Dönemi Derinleşiyor

        Tüm bu tablo, ABD ile İran arasındaki gerilimin klasik bir çatışma modelinin ötesine geçtiğini gösteriyor. Taraflar doğrudan bir savaştan kaçınırken, ekonomik yaptırımlar, deniz güvenliği tehditleri ve dolaylı diplomasi üzerinden mücadelelerini sürdürüyor. Uzmanlara göre bu durum, uzun süreli bir “gri çatışma” dönemine işaret ediyor.

        Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar yalnızca bir bölgesel gerilim değil; finans, enerji ve jeopolitik dengelerin kesiştiği çok katmanlı bir kriz olarak öne çıkıyor. ABD yaptırımlarla baskıyı artırırken, İran deniz geçişlerini stratejik bir koz haline getiriyor. Bu denklemde ise en büyük risk, küresel sistemin bu kırılgan dengenin neresinde duracağı sorusunda yatıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

        Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        İhracatta Nisan rekoru
        İhracatta Nisan rekoru
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor