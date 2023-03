Hurşit Güneş aday adayı oldu

HABERTURK.COM

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 24. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Güneş'in adaylık başvurusunu dün yaptığı öğrenildi.

HURŞİT GÜNEŞ KİMDİR?

Hurşit Güneş, öğretim üyeliği yaptığı Marmara Üniversitesi’nin internet sitesindeki özgeçmişine göre üniversiteyi İngiltere’de University of Kent at Canterbury’de Ekonomi ve Politika dalında tamamladıktan sonra Galler Üniversitesi'nden (University of Wales, Cardiff) Magister in Scientia Economica, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümüden de "Türkiye'de Para Arzının Belirlenmesi ve Kontrolü" konulu tezle doktora derecesini aldı.

1986 yılında Belçika’da kurulan European Economic Association’ın kurucu üyesi olan Prof. Güneş, 1990 yılında iki meslekdaşıyla AB’nin Avrupa Entegrasyonu Proje Ödülünü kazandı. 1991 yılında Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ye ekonomik konularda başdanışmanlık yaptı. Bu görevi sürecinde Rekabet ve Tüketici Yasa Tasarıları Komisyonu Başkanlığını yaparak bu yasaları hazırlattı. 1994 yılında Manchester Üniversitesi’nde (İngiltere) misafir öğretim üyeliği yapan Güneş, 1997-2002 döneminde yurtiçinde ve yurtdışında 30’a yakın finansal kuruluşa danışmanlık yaptı. 2002-2007 arasında da uluslararası bir şirketin Türkiye’deki Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2001-2010 arasında Milliyet gazetesinde ekonomik konularda köşe yazarlığı yaptı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde 25 yıl Para Teorisi, Para Politikası ve Bankacılık ile lisans-üstü düzeydeki Yüksek Makro Teorisi ve doktora düzeyindeki Seçilmiş Para Teorisi Konuları derslerini verdikten sonra, 2010 yılında önce CHP Parti Meclisine seçildi ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 2011 Genel seçimlerinde Kocaeli Milletvekili oldu ve Parlamentolararası Birlik üyeliği yaptı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi’ndeki görevine geri döndü.

Şimdiye dek 6 kitap, 50’yi aşkın makale yayınlayan Hurşit Güneş 1990 yılında dinamik veri setine bağlı olan makro tahmin modeli geliştirmiş, yine benzer biçimde 1994 yılında Dr. Göksan Erdoğan ile birlikte dünyada bir ilk olan makromodele bağlı dinamik bankacılık simülasyonu (Bankers’ Challenge) tasarlamış, ayrıca 2002 yılında dünyada ilk defa Tüketici Güven Endeksini (HT-Bloomberg) gerçek zamanlı olarak geliştirmiştir.

TURAN GÜNEŞ'İN OĞLU

Güneş, aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı'nın diplomatik altyapısını başarıyla gerçekleştirmesiyle bilinen eski Dışişleri Bakanı ve CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Turan Güneş'in de oğlu.