Hüseyin Eroğlu: Penaltı dengemizi bozdu!

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un geçen yılın flaş takımından birisi olduğunu kaydetti.

Samsunspor'un kadro olarak istikrarını koruduğunu anlatan Eroğlu, "Biz de yeni kadro anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bizim için önemli bir maçtı, tabii ki deplasmanda oynuyoruz. Rakibimizin gücü belli. Biz de buna karşı oynamaya çalıştık. Savunmada biraz fazla kalmaya çalıştık ki rakibin zaten hücumdaki etkili oyuncuları var. Daha önceki maçlarda bildiğimiz bir Samsunspor takımı vardı. İlk 20 dakika belki topa sahip olamasak da rakibi gol pozisyonu bölgesine çok sokmayarak aslında pozisyon vermedik, net pozisyon vermedik." diye konuştu.

Deplasmanda çok pozisyon üretemediklerine işaret eden Eroğlu, "Penaltı ister istemez biraz dengemizi bozdu. 1-0 geriye düştük. Penaltıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Daha önce Avrupa kupalarında benzer böyle bir pozisyon var. Aynısı UEFA'da VAR'a dahi gidilmemesi gerektiğini penaltı olmadığını söylüyor. Ben ağır olduğunu düşünüyorum. Tabii devreye 0-0 gitsek olay bizim lehimize biraz daha farklı olabilirdi. İkinci yarı biraz değişikliğe gittik. Rakibin ön alan baskısı yaptığı anlar en güçlü olduğu zaman zaten. Biz de orayı biraz daha uzun oynayarak, dönen topu almayla ilgili oynadığımız dakikalar oluştu. Tam 1-0 iken maçı dengeleme olacakken belki son bölümde risk alma anlamında ikinci golü yedik. Bu anlamda tabii üzgünüz. İkinci golden sonra son bölümü 2-1 de olsa mağlup olduk." şeklinde konuştu.