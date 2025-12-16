Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Hüseyin Kocabıyık hakkında 2 yıl 5 ay hapis cezası

        Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Kocabıyık'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:10
        Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle dava açıldı.

        DHA'nın haberine göre Kocabıyık’ın ‘İftira' ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

        Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme, Kocabıyık’ın ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

