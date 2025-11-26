Habertürk
        Hüseyin Yayman, AK Partili komisyon üyelerini bilgilendirdi | Son dakika haberleri

        Hüseyin Yayman, AK Partili komisyon üyelerini bilgilendirdi

        AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı ziyaretine ilişkin partisinin komisyon üyelerini Meclis'te bilgilendirdi. Yayman, "İmralı ziyaretiyle ilgili bilgilendirme mi yapacaksınız" sorusuna ise "Bununla ilgili açıklama yapmıyoruz" yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:48
        Yayman'dan AK Parti üyelerine bilgi
        AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı ziyaretine dair AK Partili süreç komisyonu üyelerini TBMM’de bilgilendirdi.

        24 Kasım Pazartesi günü MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte İmralı adasına giden Hüseyin Yayman, AK Parti'nin komisyon üyelerini bilgilendirdi.

        Toplantı önce gazetecilere açıklama yapan Yayman, "Raporumuzu çalışacağız" derken, "İmralı ziyaretiyle ilgili bilgilendirme mi yapacaksınız" sorusuna ise “Bununla ilgili açıklama yapmıyoruz” yanıtını verdi.

        #Son dakika haberler
