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        Haberler Dünya Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisini çekmeye başlıyor | Dış Haberler

        Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisini çekmeye başlıyor

        Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan petrol gemisi "MV Sounion"un çekilmesi için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:06 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:06
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        Husiler Yunan gemisini çekecek
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        Yemen'de İran destekli Husilerin sözde dışişleri bakanı Cemal Amir, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan geminin çekilmesiyle ilgili bilgi paylaştı.

        Husi hükümetinin daha önce, saldırı nedeniyle günlerce yanan geminin çekilmesine izin verdiğini hatırlatan Amir, bugün gemiyi çekecek römorkörlerin gelmesinin beklendiğini ifade etti.

        Amir, Filistin halkına yönelik saldırı ve abluka devam ettiği sürece, İsrail'e uygulanan ambargoyu ihlal edecek gemileri hedef almayı sürdüreceklerini belirtti.

        GEMİYE SALDIRI

        Husiler, 21 Ağustos'ta MV Sounion isimli Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

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        İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

        Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını belirtmişti.

        Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, 28 Ağustos'ta katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #kızıldeniz
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