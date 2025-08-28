Habertürk
        Haberler Dünya Husilerden İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Husilerden İsrail açıklaması

        Husiler, İsrail saldırısında önde gelen liderlerinin hedef alındığı iddiasını yalanladı.

        Giriş: 28.08.2025 - 20:07 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:07
        Husilerden İsrail açıklaması
        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda Husilerin önde gelen liderlerinin hedef alındığı yönündeki haberi yalanladı.

        Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Sana'daki saldırıda Husi liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbir gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        Amir, yapılan şeyin, "sivil hedeflerin ve Gazze'ye destek veren tutumlarından dolayı Yemen halkının tamamının hedef alınması" olduğunu dile getirdi.

        Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Amir, "Siyonistlerin yeni saldırı dalgası, tıpkı öncekiler ve Yemen operasyonları gibi bir başarısızlıktır. Yemen'in Gazze'ye ve direnişe verdiği destek, saldırılar durdurulup Gazze'ye yönelik abluka kaldırılıncaya kadar durmayacaktır." ifadesini kullandı.

        Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusunun Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

        AA muhabiri, İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenilmişti.

        İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun Sana'ya yaptığı saldırıda "Husilerin önde gelen isimlerini hedeflediğini" kaydetmişti.

        İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

