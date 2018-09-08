Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının Twitter hesabında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Necran kentine attığı balistik füzeyi imha etti. Haberde konuyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.

Husilerin 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına attığı füze sayısı 191'e yükseldi. AA'nın haberine göre; bu saldırılar 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki önceki gün yaptığı açıklamada da Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'daki sivil yerleşim bölgelerine atılan balistik füzenin imha edildiğini, füzenin imhası sırasında yerleşim bölgelerine yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 23 kişinin "hafif" şekilde yaralandığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor. Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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