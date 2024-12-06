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        Haberler Dünya Husilere karşı Somaliland | Dış Haberler

        İsrail, Husilere karşı Somaliland'i kullanmak istiyor

        7 Ekim 2023'te başlayan Hamas İsrail çatışmalarına dâhil olan Yemenli Husiler, Aden Körfezi'nden geçen İsrail gemilerini hedef alırken aynı zamanda İsrail'in güneyinde bulunan Eilat şehrine çok sayıda saldırı düzenledi. Kimi zaman dronelarla kimi zaman da balistik füzelerle İsrail topraklarını hedef alan Husiler istisna da olsa bazı saldırılarında başarılı olabildi. İsrail ise Husiler karşı Aden Körfezi'nde bir müttefik arıyor. Bu müttefikin uluslararası toplum tarafından tanınmayan Somaliland olabileceği ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 23:51 Güncelleme: 07.12.2024 - 01:09
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        Husilere karşı Somaliland
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        Uluslararası toplum tanınmayan bir devlet olan Somaliland 1991 yılında Somali'den koparak bağımsızlığını ilân etti. O günden beri Birleşmiş Milletlere üye hiçbir devlet Somaliland'i resmî olarak tanımadı. Ancak stratejik konumu ve yatırım fırsatlarıyla Somaliland özellikle Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin radarına girdi. İsrail'in de Husilere karşı Somaliland'i kullanma niyetinde olduğuna dair makaleler ve haberler yayımlanmaya başladı.

        Afrika Boynuzunda bulunan Somaliland gerek Hint Okyanusuna gerek Kızıldeniz'e olan yakınlığıyla stratejik bir konumda bulunuyor.

        Husilerin 7 Ekim sonrası İsrail'e düzenlediği füze ve drone saldırılarının birçoğu etkisiz hâle getirilse de bir kısmı hedeflerini buldu. Diğer yandan ABD Donanması da Aden Körfezi'nde birçok defa Husi saldırısına uğradı ve donanma tahrip oldu. Husiler sadece savaş gemilerini değil aynı zamanda İsrail'e ait ve İsrail'e giden gemileri de onlarca kez hedef aldı. İngiliz ve ABD hava kuvvetlerinin Yemen'e düzenlediği saldırılar ise beklenen sonucu vermedi.

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        İsrail, Afrika Boynuzu'nda bulunan ve Aden Köfrezi'nin kapısı konumunda bulunan Somaliland vasıtasıyla Husileri dizginleyebileceğini düşünüyor. Bu hedef doğrultusunda İsrail'in Somaliland'i tanıyacağı ve karşılığında Somaliland'de bir üs kuracağı iddia edildi.

        Middle East Monitor'de yayımlanan makaleye göre Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda arabulucu rolü oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2015 yılında başlayan Yemen İç Savaşı'nda taraf olmuş ve Şii Husilere karşılık Sünni olan Güney Geçiş Konseyi'ni desteklemişti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Yönetimleri güney komşuları Husiler ile iyi ilişkilere sahip değil. Husiler ile iki ülke birçok defa savaşın eşiğinden döndü.

        Makaleye göre Birleşik Arap Emirlikleri, Somaliland'i sadece tanımayacak aynı zamanda Someliland'e yatırım da yapacak. Bunun karşılığında ise İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Somaliland'de üs sahibi olacak.

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        #israil
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