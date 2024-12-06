Uluslararası toplum tanınmayan bir devlet olan Somaliland 1991 yılında Somali'den koparak bağımsızlığını ilân etti. O günden beri Birleşmiş Milletlere üye hiçbir devlet Somaliland'i resmî olarak tanımadı. Ancak stratejik konumu ve yatırım fırsatlarıyla Somaliland özellikle Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin radarına girdi. İsrail'in de Husilere karşı Somaliland'i kullanma niyetinde olduğuna dair makaleler ve haberler yayımlanmaya başladı.

Afrika Boynuzunda bulunan Somaliland gerek Hint Okyanusuna gerek Kızıldeniz'e olan yakınlığıyla stratejik bir konumda bulunuyor. Husilerin 7 Ekim sonrası İsrail'e düzenlediği füze ve drone saldırılarının birçoğu etkisiz hâle getirilse de bir kısmı hedeflerini buldu. Diğer yandan ABD Donanması da Aden Körfezi'nde birçok defa Husi saldırısına uğradı ve donanma tahrip oldu. Husiler sadece savaş gemilerini değil aynı zamanda İsrail'e ait ve İsrail'e giden gemileri de onlarca kez hedef aldı. İngiliz ve ABD hava kuvvetlerinin Yemen'e düzenlediği saldırılar ise beklenen sonucu vermedi.

REKLAM İsrail, Afrika Boynuzu'nda bulunan ve Aden Köfrezi'nin kapısı konumunda bulunan Somaliland vasıtasıyla Husileri dizginleyebileceğini düşünüyor. Bu hedef doğrultusunda İsrail'in Somaliland'i tanıyacağı ve karşılığında Somaliland'de bir üs kuracağı iddia edildi. Middle East Monitor'de yayımlanan makaleye göre Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda arabulucu rolü oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2015 yılında başlayan Yemen İç Savaşı'nda taraf olmuş ve Şii Husilere karşılık Sünni olan Güney Geçiş Konseyi'ni desteklemişti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Yönetimleri güney komşuları Husiler ile iyi ilişkilere sahip değil. Husiler ile iki ülke birçok defa savaşın eşiğinden döndü.