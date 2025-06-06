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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü | Son dakika haberleri

        İnegöl'de ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü

        Bursa İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçtıktan sonra 5 kilometre uzaklıkta otomobili terk eden ehliyetsiz ve sağ kolu ampute olan sürücü ile beraberindeki 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 02:11 Güncelleme: 06.06.2025 - 02:11
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        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
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        Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan M.Y. (14) yönetimindeki otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kişiye çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi.

        YAYA, HAYATINI KAYBETTİ

        Sürücü M.Y, olay yerinden hızla uzaklaşırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Kaza ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yayaya çarpan otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü M.Y. ve arkadaşları M.K. (15) ile B.E'yi (14) takip sonucu yakaladı.

        Kaza sırasında hafif şekilde yaralandıkları anlaşılan sürücü ve 2 arkadaşı hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden yayanın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN AMPUTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Bu arada ehliyeti bulunmayan sürücüsü M.Y.'nin geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunun dirsek altından ampute edildiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bursa
        #İnegöl
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