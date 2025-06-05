En değerli futbolcular açıklandı! Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'te
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), dünyanın en yüksek transfer değerine sahip futbolcularını açıkladı. 100 kişilik listede milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'e girmeyi başarırken, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal dudak uçuklatan değeriyle zirvede yer aldı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcuyu listeledi.
CIES tarafından açıklanan listede Barcelona'nın 18 yaşındaki süperstarı Lamine Yamal ilk sırada yer alırken, İspanyol futbolcuya biçilen değer dudak uçuklattı.
Milli futbolcular Kenan Yıldız 27'nci, Arda Güler de 34'üncü sırada yer almayı başardı.
İşte en değerli oyuncular listesinin ilk 35 sırasında yer alan isimler:
35- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 90.8 milyon Euro
34- Arda Güler (Real Madrid) - 90.9 milyon Euro
33- Kai Havertz (Arsenal) - 91.1 milyon Euro
32- Cody Gakpo (Liverpool) - 92.3 milyon Euro
31- Warren Zaïre-Emery (PSG) - 92.5 milyon Euro
30- Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 93.9 milyon Euro
29- Federico Valverde (Real Madrid) - 95.5 milyon Euro
28- Nicolas Jackson (Chelsea) - 96.4 milyon Euro
27- Kenan Yıldız (Juventus) - 97.8 milyon Euro
26- Ryan Gravenberch (Liverpool) - 98.0 milyon Euro
25- Bradley Barcola (PSG) - 98.8 milyon Euro
24- Declan Rice (Arsenal) - 100.0 milyon Euro
23- Joško Gvardiol (Manchester City) - 100.7 milyon Euro
22- Sávio Moreira (Manchester City) - 100.8 milyon Euro
21- Michael Olise (Bayern Münih) - 102.0 milyon Euro
20- Alexander Isak (Newcastle United) - 103.1 milyon Euro
19- Lautaro Martínez (Inter) - 105.1 milyon Euro
18- Xavi Simons (RB Leipzig) - 106.3 milyon Euro
17- Désiré Doué (PSG) - 108.7 milyon Euro
16- Benjamin Šeško (RB Leipzig) - 113.5 milyon Euro
15- Morgan Rogers (Aston Villa) - 114.2 milyon Euro
14- Bukayo Saka (Arsenal) - 115.1 milyon Euro
13- João Neves (PSG) - 117.8 milyon Euro
12- Pau Cubarsí (Barcelona) - 118.0 milyon Euro
11- Rodrygo (Real Madrid) - 120.5 milyon Euro
10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 122.3 milyon Euro
9- Julián Álvarez (Atletico Madrid) - 126.0 milyon Euro
8- Cole Palmer (Chelsea) - 126.5 milyon Euro
7- Vinícius Júnior (Real Madrid) - 130.4 milyon Euro
6- Pedri (Barcelona) - 143.7 milyon Euro
5- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 154.8 milyon Euro
4- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 192.5 milyon Euro