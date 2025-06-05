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        En değerli futbolcular açıklandı! Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'te

        CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), dünyanın en yüksek transfer değerine sahip futbolcularını açıkladı. 100 kişilik listede milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'e girmeyi başarırken, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal dudak uçuklatan değeriyle zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:52
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        Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcuyu listeledi.

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        CIES tarafından açıklanan listede Barcelona'nın 18 yaşındaki süperstarı Lamine Yamal ilk sırada yer alırken, İspanyol futbolcuya biçilen değer dudak uçuklattı.

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        Milli futbolcular Kenan Yıldız 27'nci, Arda Güler de 34'üncü sırada yer almayı başardı.

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        İşte en değerli oyuncular listesinin ilk 35 sırasında yer alan isimler:

        5

        35- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 90.8 milyon Euro

        6

        34- Arda Güler (Real Madrid) - 90.9 milyon Euro

        7

        33- Kai Havertz (Arsenal) - 91.1 milyon Euro

        8

        32- Cody Gakpo (Liverpool) - 92.3 milyon Euro

        9

        31- Warren Zaïre-Emery (PSG) - 92.5 milyon Euro

        10

        30- Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 93.9 milyon Euro

        11

        29- Federico Valverde (Real Madrid) - 95.5 milyon Euro

        12

        28- Nicolas Jackson (Chelsea) - 96.4 milyon Euro

        13

        27- Kenan Yıldız (Juventus) - 97.8 milyon Euro

        14

        26- Ryan Gravenberch (Liverpool) - 98.0 milyon Euro

        15

        25- Bradley Barcola (PSG) - 98.8 milyon Euro

        16

        24- Declan Rice (Arsenal) - 100.0 milyon Euro

        17

        23- Joško Gvardiol (Manchester City) - 100.7 milyon Euro

        18

        22- Sávio Moreira (Manchester City) - 100.8 milyon Euro

        19

        21- Michael Olise (Bayern Münih) - 102.0 milyon Euro

        20

        20- Alexander Isak (Newcastle United) - 103.1 milyon Euro

        21

        19- Lautaro Martínez (Inter) - 105.1 milyon Euro

        22

        18- Xavi Simons (RB Leipzig) - 106.3 milyon Euro

        23

        17- Désiré Doué (PSG) - 108.7 milyon Euro

        24

        16- Benjamin Šeško (RB Leipzig) - 113.5 milyon Euro

        25

        15- Morgan Rogers (Aston Villa) - 114.2 milyon Euro

        26

        14- Bukayo Saka (Arsenal) - 115.1 milyon Euro

        27

        13- João Neves (PSG) - 117.8 milyon Euro

        28

        12- Pau Cubarsí (Barcelona) - 118.0 milyon Euro

        29

        11- Rodrygo (Real Madrid) - 120.5 milyon Euro

        30

        10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 122.3 milyon Euro

        31

        9- Julián Álvarez (Atletico Madrid) - 126.0 milyon Euro

        32

        8- Cole Palmer (Chelsea) - 126.5 milyon Euro

        33

        7- Vinícius Júnior (Real Madrid) - 130.4 milyon Euro

        34

        6- Pedri (Barcelona) - 143.7 milyon Euro

        35

        5- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 154.8 milyon Euro

        36

        4- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 192.5 milyon Euro

        37

        3- Jude Bellingham (Real Madrid) - 233.8 milyon Euro

        38

        2- Erling Haaland (Manchester City) - 239.6 milyon Euro

        39

        1- Lamine Yamal (Barcelona) - 402.3 milyon Euro

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