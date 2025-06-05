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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın!

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1'i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Son dakika haberine göre, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin olay yerinde yaptığı açıklamada 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:51
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        Diyarbakır'da yangın faciası! 3 ölü
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        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1’i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi.

        Bebek dahil 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Tahliye işlemleri devam ediyor.

        Yangın, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 564’üncü Sokakta bulunan 13 katlı apartmanda çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi. Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1’i bebek 38 kişi binadan tahliye edildi.

        Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 1’i bebek 23 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        İtfaiye görevlileri bir yandan binada mahsur kalan vatandaşların tahliyesini bir yandan da hızla yayılarak çatıyı kaplayan alevleri söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin olay yerinde yaptığı açıklamada 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

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