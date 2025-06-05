Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba Saliha Özer ile 11 yaşındaki kızı Nisa, olay yerinde hayata veda etti. Kazada yaralanan anne ile diğer aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:54 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL