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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba Saliha Özer ile 11 yaşındaki kızı Nisa, olay yerinde hayata veda etti. Kazada yaralanan anne ile diğer aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:54
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        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
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        Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Salih Özer idaresindeki otomobil, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu, Çatova Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        YARALI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı anne Ü. Özer ile kimliği henüz tespit edilemeyen diğer sürücü ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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