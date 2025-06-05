Önündeki kamyona çarptı! Can kayıpları var!

Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, İdris Güzel idaresindeki otomobil, Bigadiç ilçesi Dedeçınar Mahallesi mevkiinde, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki yem yüklü kamyona çarptı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ İHA'daki habere göre kontrolden çıkan otomobil, daha sonra savrularak orta refüje çarptı. Kazada, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.