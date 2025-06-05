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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, kara yolları geçiş ücretleri, her takvim yılı başında, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:50
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        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
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        Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan ve milyonlarca kişinin kullandığı otoyollarda artık ücretler Yeniden Değerleme Oranı kadar olarak artacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resm Gazete'de yayımlanan "Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde değişikliğe gidildi.

        Bunun yerine "Her takvim yılı başında, o yıl için, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında fiyat artışı yapılır. Geçiş ücretlerine yapılan fiyat artışı neticesinde çıkan küsurat en yakın 1 Türk Lirası ve katlarına yuvarlanır." ibaresi eklendi.

        Normal şartlarda zamlar belli zaman aralıklarında ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karar ile 1 Ocak 2026'dan itibaren, artık otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik olarak, devletin belirlediği yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

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