Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu’nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi. Süleyman Atik’in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi. Ali Nuhoğlu’nun savcılığa verdiği iki ifadesi ortaya çıktı.

“SARIYER’DEKİ VİLLALARI İMAMOĞLU’NA ALACAĞINI SÖYLEDİ”

İlk olarak 1 Haziran’da verdiği ifadesinde şüpheli Ali Nuhoğlu, Sarıyer’deki iki villanın devrine ilişkin açıklama yapmak istediğini belirterek, “2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dâhilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana ‘Biz burayı Ekrem İmamoğlu’na almak istiyoruz şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi olarak devralacağız’ dedi. Ben Tuncay Yılmaz'a şirketimin durumunun iyi olmadığını, şu aşamada satın alamayacağımı söyledim. Tuncay Yılmaz bana İSKİ’de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını bu suretle satın alabileceğimi söyledi. Bu süreçte benim İSKİ’den 500 milyona yakın alacağım vardı. Şirketimin nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğumdan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım.” dedi.

Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu Haberi Görüntüle REKLAM “ŞİRKETİ İMAMOĞLU İNŞAATA DEVRETTİM” Nuhoğlu, “Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile Sarıyer de bulunan iki adet villayı kurmuş olduğum, Güllüce Tarım A.Ş.’ye aldım. Bu villaları satın almamda devre kadarki süreç içerisinde bu villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat yetkilileri yürütmüştür. Bu şirketi 2024 yılının Mart ayında İmamoğlu İnşaat’a devrettim. Devirle alakalı bu süreçte 15 Milyon TL ve Beylikdüzü’ndeki 6+1 villa vereceklerine (toplamda 48 Milyon TL) ilişkin bir sözleşme yapıldı. Bu olayların basında çok tartışılması üzerine Şubat ayı içeresinde formaliteden bir ek sözleşme 87 Milyon TL cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Para ödenmediği takdirde iki adet daha villanın verileceğine dair sözleşmenin kapsamını genişlettiler” şeklinde konuştu. “ÖDEMELERİMİZİ ALMAMIZ İÇİN KOMİSYON VERMEMİZ İSTENDİ” Şirketin devri sonrasında toplam bedeli 15 Milyon olan 3 adet çek verildiğini, villaların üzerinde olduğu dönemde yaklaşık 15 milyonluk tadilat işlerinin kendisi tarafından karşılandığını aktaran Ali Nuhoğlu, “Bana verilen 15 milyonluk çek villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarına ilişkindir. Tadilat yapan taşeron firmaları Tuncay Yılmaz yönlendirdi” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve bir kısım iştiraklerden birçok ihale aldığını ifade eden Ali Nuhoğlu, “Bu işleri yaptıktan sonrasında İBB’den ve iştiraklerden yapılan hak ediş ödemelerinde bir çok sıkıntılar meydana gelmekteydi. Sadece ben değil birçok müteahhit de yaşamaktaydı. Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım.” İfadelerini kullandı.