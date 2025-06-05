Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Sacha Boey!
Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Sarı-kırmızılıların, eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'le görüşmelere başladığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.
Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
Polonyalı sağ bek de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve Trabzonspor ile Kayserispor maçlarında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.
Son olarak Galatasaray'ın sağ bek transferinde flaş bir gelişme yaşandı...
YİNE YENİDEN SACHA BOEY!
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey konusunda Bayern Münih'le görüşmelere başladı.
Sarı-kırmızılı kulüp Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
24 yaşındaki futbolcuyla Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'in de ilgilendiği öğrenildi.
Sacha Boey'in Münih temsilcisinde vergiler düştükten sonra 1.59 milyon Euro kazandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Boey, 3 asistlik performans sergiledi ve 714 dakika sahada kaldı.