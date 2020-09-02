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Husumetli tartışması çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de, aralarında husumet bulunan Emre Baguç ve Doğan Kaymak, karşılaştıkları kahvehanedeki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine tabancayla ateş açan husumetlilerden Kaymak hayatını kaybederken, Baguç ağır yaralandı

düzce husumetli çatışma
DHA

Düzce'de, aralarında husumet bulunan Emre Baguç ve Doğan Kaymak, karşılaştıkları kahvehanede birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kaymak hayatını kaybederken, Baguç ağır yaralandı.

Olay, dün gece Ağa Mahallesi´ndeki bir kahvehanede yaşandı. Aralarında husumet bulunan Emre Baguç ve Doğan Kaymak, kahvehanede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada ikili üzerlerinde taşıdıkları tabancaları çekerek, birbirlerine ateş etti. Kısa süreli çatışmada, Doğan Kaymak ve Emre Bağuç, vurularak ağır yaralandı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kaymak, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Emre Baguç ise tedaviye alındı.

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