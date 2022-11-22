Husumetlisi Pitbull ile saldırdı! Ölümden döndü

Mehmet Murat Ö.'nün eşiyle aralarında sorunlar bulunduğunu iddia eden Erol Tosun, kendisinin olmadığı ortamda eşi Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan Mehmet Murat Ö.'nün sinir krizi geçirdiğini, kendisine zarar verip hakaret ettiğini öne sürdü. Tosun, "Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.'yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu Eyüpcan Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca Mehmet Murat Ö., 'Neden selam vermiyorsun?' dedi. 'Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim?' dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim" dedi.

Ne olduğunu anlamadığını söyleyen Erol Tosun, o anları şöyle anlattı: "Ne oluyor, diye dönünce hiç tanımadığım, içeri girdiğimde de görmediğim kişi, 'Sen kimin mekanında kime artistlik yapıyorsun?' diyerek Pitbull cinsi köpeğine saldırması komutunu verdi. Komutla karşı taraftan bir Pitbull'un üzerime geldiğini gördüm. Omzumdan ve dirseklerimden etkisiz hale getirip, köpeğin saldırmasını sağladılar. Ayaklarıma saldırdığında tekme atarak köpeği savuşturdum. Köpek üçüncü defa elime zıplayınca ofisin camını gördüm. Şahıslar beni tuttuğu halde sürükleyerek gittim, ofisin camını açtım köpeği kolumdan aşağıya doğru attım. Daha sonra oğluna tekrar kapıyı açıp köpeği getirmesini söyledi. Köpek tekrar geldi bu kez kolumdaki atardamarı kopardı. Bunun ardından gözlerimde ışık azalması oldu. Ellerinden kurtulup kendimi dışarı attım. Karşı kaldırıma oturdum. Köpeği kaldırımdayken yeniden üzerime salmışlar. Köpeği tekmeyle savuşturmuşum. Bu kısmı hatırlamıyorum. Tamamen savunmasız ve hiçbir şekilde hatırlamadığım bir kısım. O esnada köpek oturduğum yerde boynuma da atlayabilirdi, yüzümü de parçalayabilirdi. Böyle haince bir tuzağa gideceğimi düşünmemiştim."