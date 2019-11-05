Trabzon’da bir kişiyi öldürüp, araya giren kadını da yaralayan Yıldıray T. tutuklandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde önceki gün ruhsatsız silahıyla Enes Ş.’yi öldüren ve Yeter T.'yi yaralayan Yıldıray T., cinayetin ardından silahıyla birlikte gözaltına alındı. İki aile arasında eskiye dayalı bir davadan kaynaklı husumet olduğu belirlendi. Cinayet masası dedektifleri tarafından gözaltına alınan Yıldıray T. sorguya alındı. Cinayet silahının dededen kalma olduğunu belirten Yıldıray T., polis sorgusunda yaptığından pişman olduğunu söyledi.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, PİŞMANIM'

Yıldıray T., ifadesinde şöyle dedi: "Enes’in annemin ve babamın arkasından gittiğini gördüm. Takip ediyor diye düşünerek, eve gidip dedemden kalma silahı aldım. Tekrar geri döndüm. Enes bizim evin istikametine doğru yürüyordu. Enes elleri cebinde üzerime geldi. Karşı karşıya geldik. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Silahı çekerek ateş ettim. Yeter de araya girdi. Yeter ile bir husumetimiz yoktu. Amacım öldürmek değildi. Yaptığımdan pişmanım."

Polis sorgusunun ardından savcılığa çıkarılan Yıldıray T., ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle sevk edildi. Yıldıray T., nöbetçi hakim tarafından ruhsatsız silahla kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olayda yaralanan Yeter T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.