Huzurevindeki ölümde bilirkişi raporu!

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki huzurevinde 76 yaşındaki kadının odasındaki kalorifer borusunun patlaması nedeniyle ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl 3 Aralık'ta kalorifer sıcak su borusundaki patlama sonucu yaralanan Hüsniye Aktaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda iş güvenliği uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda, müşteki ve şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Olayın yaşandığı dönemde huzurevinin müdürlüğünü yapan R.Y. ifadesinde, ısıtma sitemiyle ilgili üzerine düşen denetleme yükümlülüğünü yerine getirdiğini, kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığını savundu.

Huzurevinde mekanikçi olarak çalışan Ö.D. ise patlayan borunun izolasyonlu olduğunu, duvar içinde kaplama arkasında bulunduğunu iddia ederek olayın sebebini bilmediğini, herhangi bir sızıntı ve şikayet olmadığını ileri sürdü. Huzurevinde kalan G.K. de ifadesinde bağırış sesleri üzerine odaya gittiğini, yerde birikmiş sıcak su ve Hüsniye Aktaş'ın vücudunda yanıklar gördüğünü anlatarak, Aktaş'ın "Yandım, kurtarın beni." diye bağırdığını ve sonrasında yardım çağırdığını kaydetti.

KOROZYON AYRINTISI

Kalorifer tesisatının montajının 1997 yılında başladığı belirtilen raporda, korozyon ve aşınmaların meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edilerek, "Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesi'nde ısıtma boruları için faydalı ömür 15 yıl olarak belirlenmiştir. Kazanın meydana geldiği ısıtma boruları 25 yıllıktır. Tesisatın yapımından kaynaklanan hatalar, tesisat içerisinde pas ve tıkanıklık olması ve korozyon gibi nedenlerden kalorifer borularında patlama meydana gelmesi mümkündür. Bu nedenle çeşitli aralıklar ile ısıtma sisteminde bulunan radyatör ve boruların kontrol edilmeleri bu tür olayların meydana gelmesini önleyecektir." denildi.

Bilirkişi raporunda yer alan olay gününe ait polis tutanağında ise Aktaş'ın ifadelerine yer verildi. Aktaş'ın tutanaktaki ifadesinde odasındaki sıcaklığın yükseldiğini, odanın karanlık olması sebebiyle ne olduğunu göremediğini, odadan çıkmak isterken zeminde biriken su sebebiyle ayaklarında yanma hissettiğini, dengesini kaybederek kalçasının üzerine düştüğünü söylediği aktarıldı.