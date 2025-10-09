Habertürk
        Huzurevindeki ölümde bilirkişi raporu!

        İzmir'de huzurevinde kalorifer borusunun patlaması nedeniyle 76 yaşındaki Hüsniye Aktaş hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl yaşanan feci olayla ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda korozyon ayrıntısına ve eksikliklere dikkat çekildi. Ailenin avukatı Ferhat Çalışkan da yaşanan olayda ihmal, kusur ve gözetim noksanlıklarının olduğunu öne sürerek, Narlıdere Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verdiğini belirtti

        Giriş: 09.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:58
        Huzurevindeki ölümde bilirkişi raporu!
        İzmir'in Narlıdere ilçesindeki huzurevinde 76 yaşındaki kadının odasındaki kalorifer borusunun patlaması nedeniyle ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl 3 Aralık'ta kalorifer sıcak su borusundaki patlama sonucu yaralanan Hüsniye Aktaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

        İFADELER DE DOSYADA

        Bu kapsamda iş güvenliği uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda, müşteki ve şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Olayın yaşandığı dönemde huzurevinin müdürlüğünü yapan R.Y. ifadesinde, ısıtma sitemiyle ilgili üzerine düşen denetleme yükümlülüğünü yerine getirdiğini, kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığını savundu.

        Huzurevinde mekanikçi olarak çalışan Ö.D. ise patlayan borunun izolasyonlu olduğunu, duvar içinde kaplama arkasında bulunduğunu iddia ederek olayın sebebini bilmediğini, herhangi bir sızıntı ve şikayet olmadığını ileri sürdü. Huzurevinde kalan G.K. de ifadesinde bağırış sesleri üzerine odaya gittiğini, yerde birikmiş sıcak su ve Hüsniye Aktaş'ın vücudunda yanıklar gördüğünü anlatarak, Aktaş'ın "Yandım, kurtarın beni." diye bağırdığını ve sonrasında yardım çağırdığını kaydetti.

        KOROZYON AYRINTISI

        Kalorifer tesisatının montajının 1997 yılında başladığı belirtilen raporda, korozyon ve aşınmaların meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edilerek, "Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesi'nde ısıtma boruları için faydalı ömür 15 yıl olarak belirlenmiştir. Kazanın meydana geldiği ısıtma boruları 25 yıllıktır. Tesisatın yapımından kaynaklanan hatalar, tesisat içerisinde pas ve tıkanıklık olması ve korozyon gibi nedenlerden kalorifer borularında patlama meydana gelmesi mümkündür. Bu nedenle çeşitli aralıklar ile ısıtma sisteminde bulunan radyatör ve boruların kontrol edilmeleri bu tür olayların meydana gelmesini önleyecektir." denildi.

        Bilirkişi raporunda yer alan olay gününe ait polis tutanağında ise Aktaş'ın ifadelerine yer verildi. Aktaş'ın tutanaktaki ifadesinde odasındaki sıcaklığın yükseldiğini, odanın karanlık olması sebebiyle ne olduğunu göremediğini, odadan çıkmak isterken zeminde biriken su sebebiyle ayaklarında yanma hissettiğini, dengesini kaybederek kalçasının üzerine düştüğünü söylediği aktarıldı.

        Raporun sonuç bölümünde "ısıtma sisteminin kontrol edilerek eksikliklerinin tespit edilmesini ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamayan teknik servis hizmetleri müdür yardımcısı S.T.'nin kazanın meydana gelmesinde teknik yönden etkisinin bulunduğu ve bu etkinin kazanın meydana gelmesinde asıl etken olduğu" ifade edildi.

        "Isıtma sistemiyle ilgili kontrollerin yapılıp yapılmadığını denetlemeyen kurum müdürü R.Y. ile gerekli kontrolleri yapmayan mekanikçi Ö.D.'nin olayda teknik yönden etkisinin bulunduğu" belirtilen raporda, Aktaş'ın kazanın meydana gelmesinde herhangi etkisinin bulunmadığı kaydedildi.

        "DAHA ÖNCE KORİDORDA VE FARKLI YERLERDE PATLAMA OLMUŞ"

        Hayatını kaybeden Hüsniye Aktaş'ın Ankara'da yaşayan oğlu Ahmet Salih Aktaş, AA muhabirine olayı kabullenemediklerini söyledi.

        Annesinin huzurevindeki arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiklerini anlatan Aktaş, "(Yıllardır olan bir şey, sürekli orası, burası patlıyordu ve hiçbir şey yapılmadı) dediler. (İlk defa bir odanın içinde patladı) dediler. Daha önce koridorda ve farklı yerlerde patlama olmuş. Sonuçta tehlike arz eden bir olay. Adaletin yerini bulması için şikayetçi olduk. Sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Ailenin avukatı Ferhat Çalışkan da yaşanan olayda ihmal, kusur ve gözetim noksanlıklarının olduğunu öne sürerek, Narlıdere Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verdiğini belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık 2024'te Hüsniye Aktaş, kalorifer sıcak su borusundaki patlama nedeniyle odasında biriken suya basarak yere düşmüş, vücudunda yanıklar oluşan Aktaş kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

