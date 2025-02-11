Hyundai Assan'dan isim değişikliği

Bundan 4 yıl önce değişim sürecine giren Hyundai Assan, "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş." olan ticari ünvanını “Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş." olarak değiştirdi. Hyundai Motor Company’nin Hyundai Assan'daki hisseleri 2021 yılında yüzde 97’ye ulaşmıştı.

Bu unvan değişikliğinin gerçekleşmesiyle birlikte, Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye “Hyundai Motor Türkiye” ismi ile araç ihraç edileceği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Hyundai’nin İzmit fabrikası, kalite ve standartlar açısından Hyundai Motor Grubu içerisinde üretim yapan 33 fabrika arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip ilk fabrika konumunda.

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Hyundai, araç üretiminde kullandığı parçaların büyük çoğunluğunu da yerli tedarikçilerinden sağlıyor. Türkiye’de 50’den fazla tedarikçisi bulunan fabrikanın üretmiş olduğu araçların yerlilik oranı ise yüzde 55’ten fazla olarak açıklanıyor.

Hyundai Motor Company (yüzde 50) ve Kibar Holding (yüzde 50) ortaklığıyla ve 180 milyon dolar yatırımla ilk etapta 50 bin kapasite ile kurulan fabrika, önce 2006 yılında 100 bin kapasiteye ve daha sonra da 2013 yılındaki yatırımlarla beraber 210 bin üretim kapasitesine ulaşmıştı.

Üretim kapasitesi yıllar içinde 245 bin adede yükselen fabrikanın, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak stratejik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. 2025 yılı itibariyle Hyundai Motor Company (yüzde 97) ve Kibar Holding (yüzde 3) ortaklığı ile devam ediyor.

Üretime başladığı 1997 yılından bu yana 3 milyonun üzerinde araç üreten fabrika, aynı zamanda Hyundai Motor Company’nin ilk ve en uzun süre hizmet veren denizaşırı fabrikası olma özelliği de taşıyor.