Hz. Mevlana 751. Vuslat Yılında AKM'de anılıyor

ŞEB-İ ARUS HZ. MEVLANA’NIN 751. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ÖZEL SEMA MUKABELESİ

Hz. Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin vuslatının 751. Yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda Mevlevî Mukâbelesi gerçekleştiriyor. Şeb-i Arûs özel semâ mukâbelesi postnişin M. Fatih Çıtlak riyasetinde icra ediliyor. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün üstlendiği etkinlikte yüz yıllardır mevlevîhânelerde icra edilen semâ mukâbelesi aslına uygun şekli ile seyirciyle buluşturuluyor.

Şeb-i Arus Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Özel Sema Mukabelesi, 10 Aralık Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. HZ. MEVLANA’NIN 751. VUSLAT YILI VE ZEKAİ DEDE’NİN DOĞUMUNUN 200. YILINDA ISFAHAN MEVLEVİ AYİN-İ ŞERİFİ İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen “Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede’nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi” AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Postnişîn Nezih Çetin riyasetinde icra edilecek olan Ayin-i Şerif’in sanat yönetmenliğini İhsan Özer, etkinlik yönetmenliğini ise Bahri Güngördü üstleniyor.