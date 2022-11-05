'I See You' sergisi bomontiada'da



Performans sanatçısı Gül Kozacıoğlu, İstanbul’u Kopenhag’a bağlayan yeni sergisi “I See You” ile topluluk, sürdürülebilirlik ve sosyal değişim gibi güncel konularda konuşulmayanlara özgür bir düşünce yolu açıyor. Danimarkalı müzisyen Michael Kiaer ile tekrar kurulan iş birliğiyle sanatseverlerle buluşacak olan “I See You” sergisi interaktif bir video sanatı, fotoğraf ve ses deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Portrelerin Canlandığı Sergi “I See You”!

11-20 Kasım tarihleri arasında GALERİ Yapı Kredi bomontiada’da eşsiz bir deneyim yaşatacak olan “I See You”, mekâna giriş yapıldığı anda canlanan Kozacıoğlu’nun statik portreleri ile başlayacak. Sergi ziyareti boyunca sürecek interaktif yapısıyla sanatseverlere farklı bir yaklaşım sunacak “I See You”, eserlerin betimlemelerinin merkezine katılımcıları koyacak. Gül Kozacıoğlu’nun Ege’nin benzersiz doğa manzarasında çektiği görsel çalışması, Michael Kiaer’in orijinal elektronik ses ortamıyla birleşerek, sanatseverlerle birlikte deneyimlenecek. Sabit açılı videoların prodüktörü ve uzun süreli kolaboratör Balım Tanrıöver tarafından oluşturulan durağan görüntülerin, ziyaretçinin varlığı ile hareketlenip etkinleşeceği sergide, bireysel ruhun bilgeliği ile Dünya ve gezegenindeki topluluk arasında bağlantı oluşturulacak.

Gözlemci Etkisi Teorisine Atıfta Bulunuyor

Hem sorular hem de derin düşünceler oluşturmak isteyen “I See You” sergisiyle ilgili Gül Kozacıoğlu, bir kişinin varlığının bir dönüşüme yol açtığını söylerken; “Bu, kuantum fiziğinde gözlemlenen gerçeklikte, değişikliğe neden olan fenomenin gözlemi olduğu gözlemci etkisi teorisine atıfta bulunuyor. Bilinç, dönüşümün ön koşuludur.” ifadelerini kullanıyor. Dönüşüm isteyen insanların, önce kendi içine bakması gerektiğini dile getiren Kozacığlu, “Gezegen ölçeğinde, yeni varoluş yöntemleri yaratmak ve kurmak, operasyonlarımızı bilim, üretim, ticaret ve toplumun tüm alanlarında sürdürülebilir uygulamalara dönüştürmek için bilincimizin dönüşümüne yönelik bir çağrı var.” sözleriyle yeni sergisine davette bulunuyor.

“We See You” ile Varolmanın Yolları Tartışılacak

Sergi kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde GALERİ Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenecek “We See You” başlıklı bir dizi karşılıklı sohbette ise Danimarka ve Türkiye’den birçok disiplinden konuşmacı, serginin çevrelediği konular üzerine münazara ve tartışma başlatmak için sanatseverlerle bir araya gelecek. “We See You” dizisinde katılımcılar, günümüzün psikososyal ortamını, ekolojik uyumu, hızlanan iklim değişikliği karşısında yeni sürdürülebilir varlık, eylem ve topluluk yaratma çabalarını tartışacak. Sanatçılar, küratörler, tasarımcılar, çiftçiler, teorisyenler ve film yapımcıları günümüzde ve gelecekte “varolmanın yolları” hakkında konuşacak.

“We See You” konuşmacıları arasında Catskills, The Greens Eco Hospitality’nin kurucusu Lucy Sutherland Knaus, CPH Film Festivalleri Dijital HERO’su Bugge Lützhøft, Adorno Kurucu ve CEO’su Kristian Snorre Andersen, The Royal Danish Academy of Fine Arts’ta doçent ve küratör Katarina Stenbeck, The Nordic Theatre Laboratory - Odin Teatret koordinatörü ve oyuncu Ulrik Skeel yer alacak. Mimar ve tarihçi Gökhan Karakuş’un konuşmacılar ve ziyaretçiler arasındaki söyleşilere ev sahipliği yapacağı etkinlikte ayrıca “Üç Ekoloji” kitabının yazarı Felix Guattari, “I See You”nun bilincin ve etiğin dönüşümüne ilişkin ilkeleriyle dolu bir ekolojik uyum felsefesine atıfta bulunuyor.