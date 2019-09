IAMA 2019 Avrupa’da ilk kez yapıldı

Avrupa’da ilk defa, otizm konusunda medikal, eğitsel, davranışsal, müzikal, sportif ve etik konuların birlikte ele alındığı bilimsel bir toplantı olan IAMA 2019 düzenlendi.

Yunanistan’ın Alexandroupolis (Dedeağaç) kentinde gerçekleştirilen ve ev sahipliğini The Association of Parents & Friends of Autistic Individuals Evros Region “Saint Vasileos”ın yaptığı organizasyonun düzenleyici ortakları ise Dünya Otizm Organizasyonu - WAO (World Autism Organisation) ve Autism Medical Institute (AutisMedi) oldu.

IAMA 2019, 4 kıtadan 13 ülkeyi temsilen, 23 davetli konuşmacının yanısıra özellikle genç araştırmacıların oral ve poster sunum yaptıkları uluslararası bir toplantı oldu.

Autismedi Medikal Direktörü Dr. Necip Cem Kınacı, "Erişkin otizmli çocukların barınma, bakım ve eğitimini sağlayan bir derneğin “bakımevini genişletme” projesini desteklemek, otizmin bütün yönleriyle ele alınmasının gerekliliğini vurgulamak ve bu alanda daha fazla farkındalık yaratmak amacı ile yapılıyor.

Pek çok ülkede sadece 12 yaş altına yönelik planlamalar ve yapılanmalar var. Oysa bu çocuklar büyüyorlar ve onların ihtiyaçlarına yönelik projeler henüz pek çok ülkede yok. Biz erişkin otizmlilere yönelik bu görüşün yaygınlaşması için AutisMedi olarak bilimsel ve operasyonel destek oluşturduk. Gönüllü katılan konuşmacıların çoğunluğu (24 kişiden 16’sı) AutisMedi bilimsel danışma kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 26 sunumdan 18’i yine AutisMedi üyelerince yapıldı" dedi.