İBB, 250 taksi plakasından 156'sını sattı

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 165 istekli, kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 156 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

Bu sırada başvurusu kabul edilmeyen bir kişi ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İhalede 156 plaka, 5 milyon 120 bin lira ile 5 milyon 350 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

REKLAM

İBB, 12 Haziranda "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2 Eylüldeki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.