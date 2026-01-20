Habertürk
        İBB, 250 taksi plakasından 156'sını sattı

        İBB, 250 taksi plakasından 156'sını sattı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin altıncı etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 156'sının satışını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 21:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:45
        İBB, 250 taksi plakasından 156'sını sattı
        Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 165 istekli, kapalı teklif sundu.

        Evrak kontrolünün ardından 156 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

        Bu sırada başvurusu kabul edilmeyen bir kişi ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

        İhalede 156 plaka, 5 milyon 120 bin lira ile 5 milyon 350 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

        Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

        İBB, 12 Haziranda "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

        2 Eylüldeki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.

        7 Ekimdeki üçüncü ihalede 63 plaka, 4 Kasımdaki dördüncü ihalede 116 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 7sinin satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti. 9 Aralıktaki beşinci ihalede ise 98 plaka satılmıştı.

        Bugünkü ihalede 156 plakanın satılmasıyla, 2 bin 500 yeni taksi plakasından 449u satılmış oldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

