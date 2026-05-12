        Haberler Gündem Güncel İBB 250 taksi plakasından 56'sını sattı | Son dakika haberleri

        İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 56'sını sattı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin sekizinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 56'sının satışını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:37 Güncelleme:
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin sekizinci etabında 250 plakayı ihaleye çıkardı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye 60 istekli, kapalı teklif sundu.

        İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 56 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. Yapılan ihalede 56 plaka, KDV hariç 5 milyon 675 bin lira ile 6 milyon 300 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

        Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

        İBB, 12 Haziran 2025'te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 7 etabında 589 plaka satarken, bugünkü ihaleyle birlikte satılan toplam plaka sayısı 645'e ulaştı.

        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #taksi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
