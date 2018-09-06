Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

Belediyenin iştiraklerinden biri olan İSBAK'ın yaptığı makineler, içine atılan pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.

İBB'nin resmi Twitter hesabından duyurulan yenilikle beraber, çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.



İBB resmi Twitter hesabından "Atık Yönetimi Müdürlüğümüz ile iştirakimiz İSBAK tarafından projelendirilen Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile hem İstanbulkart’a yükleme yapılacak hem de çevreye katkı sağlanacak. “Akıllı Şehir Çözümleri Üretimi” ve “Katı Atık Yönetiminde” öncü olmaya devam ediyoruz." şeklinde duyurdu

— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) September 5, 2018

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