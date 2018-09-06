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İBB'den süper proje! İstanbulkart'a artık böyle dolum yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin sokağa atılarak doğaya zarar vermesini önlemek amacı ile yeni bir uygulama başlatıyor. Pet şişeyi otomata atanlar İstanbulkart'a dolum yapabilecek

06.09.2018 - 09:22 | Güncelleme:

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

Belediyenin iştiraklerinden biri olan İSBAK'ın yaptığı makineler, içine atılan pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.

İBB'nin resmi Twitter hesabından duyurulan yenilikle beraber, çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

İBB resmi Twitter hesabından "Atık Yönetimi Müdürlüğümüz ile iştirakimiz İSBAK tarafından projelendirilen Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile hem İstanbulkart’a yükleme yapılacak hem de çevreye katkı sağlanacak. “Akıllı Şehir Çözümleri Üretimi” ve “Katı Atık Yönetiminde” öncü olmaya devam ediyoruz." şeklinde duyurdu

 

 

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Yorumlar 3
  • Misafir 42 dakika önce
    Normalde desteklemesem de bu belediyeyi, bu projeyi çok takdir ettim. Dünyamız hepimizin sahip çıkalım birlikte
  • Misafir 43 dakika önce
    Güzel fikir, umarım başarılı olur.
  • Misafir 49 dakika önce
    Bunlar marketlere konulmalı. Yada her makinanın başına ilgilenecek biri lazım cünkü bunlar cabuk doluyor
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