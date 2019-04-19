İBB'de verilerin kopyalanması durduruldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi iki isim yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi de verdiği ara kararla veri kopyalama işlemini durdurarak, işlemin hangi sebeple yapıldığını sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını vermişti.

İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanması için harekete geçildi.

İmamoğlu konuyla ilgili gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise İBB ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.