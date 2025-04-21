İBB duyurdu: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hangi müzeler ücretsiz?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Bunun için başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye, çocuklar için günlerce sürecek atölyeler, konserler, tiyatrolar gibi çocuk şenlikleri düzenledi. İBB, 23 Nisan günü bazı müzelerin ücretsiz olduğunu açıkladı. Peki, 23 Nisan'da hangi müzeler ücretsiz? İşte, detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında renkli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuklara özel birçok etkinlik düzenlediği gibi 23 Nisan günü bazı müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. Peki, hangi müzeler 23 Nisan’da ücretsiz olacak? İşte, merak edilen detaylar…
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
Miniatürk
Miniatürk, bayrama özel 23 Nisan günü 18 yaş altı tüm dünya çocuklarına ücretsiz olacak.
Dijital Deneyim Merkezi
Miniatürk gibi Dijital Deneyim Merkezi de 23 Nisan günü 18 yaş altı tüm dünya çocukları için ücretsiz bir şekilde kapılarını açacak.
ÜCRETSİZ BİLETLER NEREDEN ALINABİLİR?
İBB Kültür AŞ’ye bağlı Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi 23 Nisan’da 18 yaş ve altı ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacak. Tüm dünya çocukları için geçerli olan kampanya kapsamında, müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kod ile giriş yapılabilecek.